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還好命大 《101》台灣練習生賴冠霖差點GG惹

2017/06/10 14:08

賴冠霖最終以「吊車尾」驚險挺進決賽。（翻攝自Mnet）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大型選秀節目《Produce 101》第二季開播以來，一直是關注焦點，而台灣練習生賴冠霖在第7周穩站第2名，沒想到後來竟然名次急降，讓人大吃一驚。

《Produce 101》是由國民親自投票選出「國民男團」，再從101名練習生中選出最終11人，因為很多練習生長得帥氣、會唱、會跳，還沒出道就擁有大批粉絲。

昨日節目中進行第三輪淘汰排名，也就是說要從35人當中選出前20強進入最終評比。來自台灣的練習生賴冠霖自比賽開始就一直排在前11名，沒想到昨日卻出現大逆轉，差點被淘汰。

賴冠霖首次掉出前11名。（翻攝自Produce101臉書）

國民製作人寶兒對賴冠霖說：「上次你以第二名候選佔了上來，這次卻已淘汰候選站上舞台。」賴冠霖淡定表示：「事實上，進入前11 名不是理所當然的事，所以心情還好。」冷靜接受名次急降的他，最終以「吊車尾」方式參與最終評價舞台。

本週第一名為獲得10萬票的姜丹尼爾，第二名則是「在我心裡，儲存～！」濮志訓。《Produce 101》16日將播出最後一集，用直播方式選出最終的11名練習生進入「國民男團」。

南韓出道淘汰節目《Produce 101》「主題評價」由《打開吧》（열어줘）組拿下第一名。（翻攝自Produce101）

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