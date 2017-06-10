（影音）被酸「假唱天后」多年 布蘭妮的MR版《Toxic》讓人驚呆了！

「小甜甜」布蘭妮的名曲《Toxic》被去除背景音樂後，簡直讓人聽完都驚呆了。（翻攝自KRBE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋流行天后「小甜甜」布蘭妮，出道20多年來，終於將在3天後首次來台開唱，穿上招牌高衩爆乳舞台裝，展現魔鬼訓練後的健美體態，同時為台粉們獻唱經典歌曲與舞蹈，引發期待。然而，布蘭妮這多年來，隨曾因精彩舞台表現，被譽為「瑪丹娜唯一接班人」，卻也因時常被抓包對嘴假唱，而被酸是「假唱天后」，曾經喧騰一時、受人喜愛的演出與唱功都遭到不少質疑。

布蘭妮雖然在全球都享有高知名度，但多年來唱功仍備受質疑。（美聯社）

不過，最近有網友就透過新科技來為布蘭妮平反，將她紅極一時的歌曲《Toxic》改成去除背景音樂、只留人聲的MR版本，PO上網後簡直讓所有人都驚呆！因為當年的布蘭妮雖然演唱技巧並非好到讓人會一聽就驚艷的那種，卻也不像外界酸她假唱、不會唱歌的那麼爛，甚至可以說是非常不錯，不管音準還是節拍也都十分準確；加上去除了背景伴奏音樂後，讓布蘭妮的嗓音聽起來乾淨稚嫩許多，甚至別有一番慵懶性感的風情，給人一種全然不同的感覺。這次她首度來台開唱，台灣歌迷也依然相當期待能看到布蘭妮重返當年榮光，為大家帶來耳熟能詳的經典曲目。

布蘭妮出道20多年，3天後終於要首度登台開唱。（美聯社）

MR版《Toxic》：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

《Toxic》原版MV：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉