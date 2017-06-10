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少年兵團10年後合體 何妤玟大虧王仁甫

2017/06/10 14:03

《飢餓遊戲》邀請前《少年兵團》主持人出外景。（中視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中視《飢餓遊戲》日前邀請前《少年兵團》主持人何妤玟、阿龐、貝童彤、杜力、郭曉曉與趙孟姿到台中錄影，成為相隔10年的再合體。

《少年兵團》雖然經過10年才再次合體，但不改搞笑、鬥嘴名場景。當年節目中的紅花何妤玟，更在節目錄影中慘遭孫協志、王仁甫和其他來賓圍剿，發狠說：「你們這兩個爛東西，我今天一定要讓你們好看」！

何妤玟不但被唱衰是老鼠屎，許孟哲還虧她說，「妳說的哏還是那麼難接，都過10年了還是沒進步！」她過關要吃東西時，王仁甫和孫協志還開玩笑地說：「看看其他女來賓，女神吃東西感覺就是不一樣，無法比嘛！」

何妤玟再見當年《少年兵團》戰友，仍吵鬧不休。（翻攝自何妤玟臉書）

錄影中王仁甫不知為何突然澄清自己跟何妤玟當時是「清白的」。後來他解釋是網友在PTT上提起此事，所以他才「再次澄清我們沒有傳過緋聞」。何妤玟事後也解釋雖然自己當初常跟王仁甫同隊，但真的沒有緋聞。何妤玟也提到3位主持人10年來的變化，她說：「許孟哲真的長大了，變成真男人！」至於對另外兩位，何妤玟毒舌回：「一個中年發福、一個像老頭一樣，實在沒什麼好看！」

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