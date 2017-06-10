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日正統派美女比基尼露翹臀 寫真初體驗獻台東

2017/06/10 13:35

村川繪梨去年6月來到台灣台東拍攝個人首本寫真集《Miles Away》。（翻攝自news.livedoor.com）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的日本女星村川繪梨出道11年，去年首度在改編自官能小說《花芯》的電影《花芯：背德禁戀》挑戰全裸激情戲，並在電影上映前夕，推出個人首本寫真集《Miles Away》，並專程於去年6月來到台灣台東取景，以獨自旅行的故事為主題，記錄她走訪台東好山好水的美麗倩影，甚至還有穿著比基尼躺在沙灘上做陽光裕的養眼照，突破以往的尺度，呈現女性溫婉動人的嫵媚姿態。

村川繪梨笑說這是她的第一本寫真集，也是最後一本。（翻攝自推特news.livedoor.com）

五官端正清秀的村川繪梨，被封為 「正統派美人」，她透露之所以選擇到台灣拍攝寫真集，除了是因為當時還未造訪過台灣，想到不太常見到的景色拍攝，而台東給她的感覺就像是田野般的氛圍，加上人煙較稀少，更讓她放鬆身心享受拍攝，笑說：「這樣的『解放感』也反映到了照片上。」並自爆拍攝時，發生被野狗追的經驗。

村川繪梨表示台東的田野氛圍加上人煙稀少，讓她更加安心「解放」。（翻攝自推特news.livedoor.com）

而村川繪梨去年7月底出席寫真集宣傳活動時，也自爆曾在寫真集拍攝結束後2周，再度與親友來到台灣觀光，並選擇台北做為新的探險地。

五官端正清秀的村川繪梨，被封為 「正統派美人」。（翻攝自sanspo.com）村川繪梨去年在電影《花芯：背德禁戀》上映前夕，推出個人首本寫真集《Miles Away》。（翻攝自推特）

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