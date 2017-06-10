（獨家）炎亞綸砲火猛烈 落跑老闆家人反擊：做人留點後路

炎亞綸。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立華劇長期合作的製作單位「東映傳播」昨天（9日）驚傳倒閉，不但積欠巨額款項，負責人梁漢輝自5日竟帶妻小人間蒸發，就連整個梁家也都是受害者，總共借給他近8000萬，讓梁漢輝二哥梁正輝坦言「欲哭無淚」。今天梁正輝在私人臉書發長文，代弟弟向公司積欠酬勞的劇組工作人員及演員道歉，並且疑似針對不斷在臉書爆料的炎亞綸，怒譙：「做人還是要留點後路。」

炎亞綸過去與東映合作過多部戲劇，直到拍完《後菜鳥的燦爛時代》後，正式與梁漢輝決裂，在新聞曝光前，炎亞綸曾以「先知」姿態PO文稱「I told you so」，之後他又發文，以梁漢輝為例，討論台灣整體各個產業經營方針以及市場結構。

不過卻讓梁正輝相當不以為然，在自己臉書寫下：「X藝人在FB一直發文，我不知道你跟他之間的恩恩怨怨，你也是人生父母養，你能想像這時候他的父母家人的壓力嗎？擔心他的兒子媳婦孫子安危嗎？」雖然未指名道姓，但明顯看得出指的就是與東映有恩怨的炎亞綸，梁正輝隔空對炎亞綸開炮：「台灣影視行業的低潮不是打打嘴炮就可以改變的，那些離開台灣娛樂產業賺人民幣的演員，也因為你們的離開，才把機會留給新人展現的。」

梁正輝昨天對媒體透露，別說是劇組，連整個梁家都是受害者，因為梁漢輝欠他4700萬，欠梁媽媽近3000萬，推測弟弟可能跟高利貸借錢，表示：「他應該走得很匆忙，但老婆也不見人影，連讀國中的女兒也已經不在學校了。」也因此很擔心梁漢輝與妻小的安危。

梁漢輝二哥梁正輝在臉書發長文，除了代弟弟道歉，也痛批炎亞綸。（翻攝自梁正輝臉書）