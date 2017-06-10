裘莉這樣霸氣寵小孩！把7.5億豪宅變成夏日水上樂園

安吉莉娜裘莉在與布萊德彼特離婚後，把生活重心都放在小孩身上，將他們照顧地無微不至。（翻攝自Daily Mirror）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢前金童玉女「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在去年9月驚爆婚變，終止了愛情長跑10年後得來不易的2年婚姻，後來更為了6名子女的監護權鬧上法庭，最終才協議目前由裘莉擁有所有子女們的監護權，而小布則僅擁有探視權。離婚後的裘莉，把重心都放在6名子女身上，不僅多次被目擊帶著孩子們出遊吃飯的慈愛模樣，最近更為了迎接炎炎夏日的到來，特地把市值2500萬美金（約台幣7.56億元）的洛杉磯豪宅加裝了一條100英呎（約30公尺）的滑水道，直接把水上樂園搬到家裡來，寵小孩無極限。

根據《每日郵報》報導，裘莉在今年4月購入這棟7500平方英呎的洛杉磯豪宅，與凱西艾佛列克、娜塔莉波曼等人成為鄰居，這棟建造於1913年、擁有百年歷史的大宅邸除了景觀相當優美、從房間內就能看到外面的絕美風景外，還擁有巨大花園及一座泳池。而隨著夏天的到來，日曬強烈的洛杉磯也已經開始轉熱，為了讓孩子們能度過一個開心又清涼消暑夏日，裘莉最近就特地在草坪上安置了一條100英呎（約30公尺）的滑水道，並直接連接到泳池內，就成了現成的簡便版水上樂園，讓6名子女不必出門也能在家中享受玩水的樂趣，令人相當羨慕。