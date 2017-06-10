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GD演唱會首合體IU 預告同台飆歌引暴動

2017/06/10 13:57

IU（右）今將擔任GD（左）首場演唱會嘉賓，兩人將首度同台演出。（合成圖，翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」隊長「GD」G-Dragon，睽違4年再度推出第二張個人迷你專輯《權志龍》，主打歌《無題》公開後在短短1天內便狂掃39國的音樂平台，風光奪冠，創下韓星新紀錄。今他將在首爾舉辦首場世界巡迴演唱會《Act III, M.O.T.T.E》，更宣布嘉賓將邀請人氣女歌手IU，兩大兼具創作實力與唱功的唱將即將首度同台，也令雙方歌迷都相當期待。

IU打歌期間演唱和GD的合作曲目《Palette》，Rap部份均由自己演唱。（翻攝自YouTube）

據韓媒報導指出，兩人在昨天已進行演唱會彩排，為了首場同台表演相當賣力。由於IU上月才推出正規4輯《Palette》，同名主打歌就是和GD合作，GD跨刀為歌曲Rap填詞獻聲，不過當時宣傳期間兩人從未同台，Rap部份都由IU自己改詞演唱，這回總算能看到兩人首次的合作舞台，消息一出也引起粉絲暴動。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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