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首頁 > 婉君推

肚子不斷鼓起 最醜港姐分享胎動喜悅

2017/06/10 12:49

胡杏兒（左）日前與老公李乘德赴馬爾地夫拍攝唯美孕照。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲港星胡杏兒1999年以香港小姐季軍之姿進入演藝圈，當時因眼皮內雙不對稱，加上牙齒不整齊，被媒體評為「最醜港姐」，2015年嫁給金融才俊李乘德，婚後備孕2年，近日宣布懷孕，昨開心分享胎動的瞬間，讓人提前感受到將為人母的喜悅。

胡杏兒因眼皮內雙不對稱，加上牙齒不整齊，當年被媒體封「最醜港姐」。（翻攝自網路）

胡杏兒大方分享胎動的喜悅。（翻攝胡杏兒Instagram）

胡杏兒已懷孕5個月，先前曾曬出比基尼照，平坦的腹部，完全不像孕婦，昨在Instagram分享胎動的喜稅，影片由老公李乘德親自操刀，她身穿粉紅毛衣，雙手撫摸微凸的孕肚，肚子不斷鼓起，原來是寶寶在肚中蠕動，活躍模樣，讓夫妻倆笑稱：「開始在肚子裡翻跟斗啦！」

胡杏兒上月身穿比基尼，正面完全看不出是名孕婦。（翻攝胡杏兒Instagram）

網友紛紛留言「好神奇，寶寶肯定很可愛！」、「這感覺太美妙了」、「寶的心跳和舞動，是媽媽最驕傲和感動的時刻」，但也有不少人好奇，腹中的寶寶究竟是男還是女，引發討論。

相關影片：（影片取自Instagram，如遭移除敬請見諒！）

Philip Lee（@hakkaphil）分享的貼文 張貼

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