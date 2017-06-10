27歲火辣兔女郎嫁63歲百萬富翁 結婚周年卻只能獨守空閨

27歲性感模特兒齊妮亞德麗，在去年嫁給埃及富商奧薩瑪法迪洛巴艾爾沙利夫，不料日前結婚周年紀念日時，她卻只能獨守空閨。（合成圖，翻攝自齊妮亞德麗Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕擁有佼好面孔、性感火辣身材，過去曾擔任《花花公子》、《運動畫刊》、《FHM》、《GQ》、《Vougue》等雜誌的模特兒，甚至還出演過小賈斯汀《What Do You Mean?》MV的27歲摩爾多瓦女星齊妮亞德麗（Xenia Deli），在去年幸福出嫁，嫁給了現年63歲、也就是大自己整整36歲的埃及富商奧薩瑪法迪洛巴艾爾沙利夫（Ossama Fathi Rabah Al-Sharif），最近剛好準備慶祝新婚1周年，但是在這個理應幸福甜蜜的好日子，齊妮亞德麗在Instagram上所PO出的照片竟然只有自己一人，完全不見富商老公蹤影，讓人有些心疼，也忍不住腦補起背後的各種劇情來。

齊妮亞德麗不僅是名兔女郎，也曾為不少時尚雜誌擔任過模特兒。（翻攝自齊妮亞德麗Instagram） 齊妮亞德麗先前曾在小賈《What Do You Mean?》MV中與他火辣調情，引發關注。（翻攝自Cosmopolitan）

不過，這其實不是富商老公在外偷吃、有小三，甚至是忘記這個大日子等等的超展開劇情，而是薩瑪法迪洛巴艾爾沙利夫身為英國旗艦保險公司「Admiral」集團的總裁，平時就是一秒鐘幾十萬上下的大忙人，即使才迎娶性感嫩妻，依然得在世界各地飛來飛去拚生意，這次的結婚周年他就因在外談生意無法趕回家，所以才只得讓嬌妻獨守空閨。不過，為了向愛妻表達自己滿滿的愛意與誠意，這位百萬富豪也提前安排好一份驚喜大禮，不僅找人以各式鮮花氣球佈滿家中，甚至找來吉他手為齊妮亞德麗現場演唱，讓她臉上依然露出了驚喜萬分的甜美笑容，幸福寫道：「這就像是真正的粉紅童話故事，由我的靈魂伴侶、我的愛、我的丈夫為了我們結婚周年紀念日一手打造而成」，完全沒有一絲不滿之情。據悉，新婚燕爾卻無法時常相聚的小倆口，目前正在努力「造人」當中，希望能夠早日擁有自己的寶寶。

雖然因為忙著生意而無法在結婚周年與嬌妻共度，但是奧薩瑪法迪洛巴艾爾沙利夫仍十分有心地為齊妮亞德麗準備了一份浪漫大驚喜。（翻攝自齊妮亞德麗Instagram） 齊妮亞德麗目前與大自己36歲的老公正在努力拚「做人」當中。（翻攝自齊妮亞德麗Instagram）

相關影片：〈影片取自齊妮亞德麗Instagram，如遭移除敬請見諒〉

"A True Fairytale in Pink - created by my soulmate, my love, my husband, for our one year wedding anniversary" розовая сказка от любимого, на годовщину нашей свадьбы A post shared by Xenia Deli （@xeniadeli） on Jun 4, 2017 at 8:28pm PDT