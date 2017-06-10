（獨家）《失眠》露血腥微笑 黃秋生自爆因為…

黃秋生在《失眠》露出謎樣笑容，被觀眾讚和角色融為一體。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「變態影帝」黃秋生主演的驚悚新片《失眠》，在台上映一周創下全台850萬票房佳績。黃秋生昨親自來台謝票，面對粉絲提問幾乎有問必答，有觀眾好奇他在片中最後一抹微笑的涵義，他搞笑回應「因為終於收工了！」

黃秋生當年以《八仙飯店之人肉叉燒包》中泯滅人性的「王志恆」一角拿下香港電影金像獎影帝，之後又和同片導演邱禮濤再度合作一樣走變態路線的《伊波拉病毒》。兩人20年後再推《失眠》，他表示，可能是自己「最後一次變態演出」。

他昨天抵台謝票，晚間前往北市四家戲院映前會粉絲，有女粉絲為了他特地再來看一次，更大讚他在電影中最後一抹微笑，「簡直出神入化，跟角色融為一體！」黃秋生笑說：「那笑容是我心想，終於收工了，太好了，回去洗澡、吃飯！」他也提到片中最擔心的一場戲，是殺日本軍官的血腥場面，「因為那場戲在一個古董酒店，我們拍的時候人家不知道我們那麼多血！」

《失眠》全台上映中，黃秋生今天下午及晚上也將繼續現身戲院，在映後親自為觀眾解謎。

黃秋生（中）昨親自前往戲院謝票，和影迷開心合影。（記者許世穎攝）