（影音）漫威《黑豹》預告強勢曝光 瞄準明年賀歲檔

漫威《黑豹》首張海報及前導預告正式曝光。（翻攝IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威明年首部英雄作品《黑豹》，繼昨天曝光首款海報，今再曝光首支前導預告，從在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中，被「奧創」斷手的尤利西斯克勞（安迪瑟金斯飾演）開始說起，揭開「黑豹」帝查拉的王國「瓦干達」。

昨天曝光的首張海報可見「黑豹」帝查拉坐在王座上，背景是金碧輝煌的宮殿，看起來似乎隨時準備迎擊敵人。他去年首度於《美國隊長3：英雄內戰》登場，便獲得不小人氣，在片中他因為父親遭炸死，展開對「酷寒戰士」的追捕，最後卻轉而幫助美國隊長。

查德維克博斯曼去年首度於《美國隊長3：英雄內戰》以「黑豹」身分登場。（翻攝IMDB）

該片執行製作奈特摩爾日前表示，《黑豹》將不會以傳統方式來提到這位英雄的起源，故事將發生在《美國隊長3：英雄內戰》之後，帝查拉的父親被意外殺害後，他回到故鄉瓦干達，一步一步成為國王之路。「父親的死亡，在各層面都推動著《黑豹》故事中將要發生的事。」

《黑豹》卡司包括飾演黑豹的查德維克博斯曼、新版《驚奇4超人》的「霹靂火」麥可B.喬登（演出新角色）、奧斯卡最佳女配角露琵塔妮詠歐、馬丁費里曼、奧斯卡影帝佛瑞斯特懷塔克、安迪瑟金斯等人。預定2018年02月13日在台上映，搶攻春節賀歲及情人節檔期。

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