《黑鳳凰》傳將有A咖女星參演？「她們」被爆都有可能

安吉莉娜裘莉（左）與潔西卡崔絲坦（右）都被傳有可能會在《X戰警：黑鳳凰》中爭取同一個角色。（合成圖，美聯社、翻攝自Nerdist）

〔記者陳昱均／綜合報導〕廣受粉絲歡迎的《X戰警》系列電影，在去年推出的 《X戰警：天啟》中，向觀眾重新介紹了一票年輕版的X戰警成員們，而由於在最後，年輕的「火鳳凰」琴葛蕾發現了自己的內在，似乎有著更黑暗強大的未知力量蠢蠢欲動著，這也代表這股不可預估的超強能力，將引領她變成「黑鳳凰」。先前福斯也已經宣布，接下來的《X戰警》系列電影，就是要《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），也已經定檔在2018年11月2日要正式在北美上映，粉絲們最關心的則是該片的演員人選，除了確定年輕版「火鳳凰」蘇菲特納將會參演外，也傳出將再加入大咖好萊塢明星來增強演員陣容，其中安吉莉娜裘莉就是傳聞中的主角之一，但除了她以外，潔西卡崔絲坦也被爆可能性比裘莉還大一些，引發關注。

年輕版「火鳳凰」琴葛蕾在《X戰警：天啟》中，發現了自己的內在，似乎有著更黑暗強大的未知力量蠢蠢欲動著，這也預示著劇情將走向她變成「黑鳳凰」一途。（翻攝自Wikia）

日前在電影相關的Podcast節目《Meet The Movie Press》當中，主持人傑夫史奈德（Jeff Sneider）就爆料20世紀福斯似乎已經鎖定裘莉來參演《黑鳳凰》一片，這將讓裘莉繼2008年與「X教授」詹姆斯麥艾維合作過《刺客聯盟》（Wanted）後，再次搭檔合作，掀起熱議；但在節目結束後，傑夫史奈德也又在推特發文：「我在Podcast上說了我覺得她不太可能會接演，但...取而代之，我們可能將得到一部《她消失以後》及《離開他以後》（The Disappearance of Eleanor Rigby）的重聚作品。」他所提到的這2部系列作，正是由詹姆斯麥艾維與最近聲勢正夯的好萊塢女星潔西卡崔絲坦所合作的作品，暗示比起裘莉，潔西卡崔絲坦更有可能會點頭接演《黑鳳凰》一片，即使消息仍未確定，依然引起大批影迷的議論。



《Meet The Movie Press》主持人傑夫史奈德認為裘莉（上圖左）可能無望再次與詹姆斯麥艾維（上圖右）合作。（翻攝自推特） 詹姆斯麥艾維（左）過去曾與潔西卡崔絲坦（右）合拍《她消失以後》及《離開他以後》系列電影，現在也有可能會再次於《X戰警》電影中重聚。（翻攝自Lipstick Alley）