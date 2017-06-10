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受邀參加契訶夫國際戲劇節 《木蘭》遠征莫斯科

2017/06/10 08:30

《木蘭》導演李小平（前排右五）、舞台設計王孟超（前排右四）、部分團員及技術人員於台灣時間8日晚間啟程赴俄羅斯。
（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕朱宗慶打擊樂團三度受邀參加「契訶夫國際戲劇節」，近40名技術及演出人員日前分2梯次前往莫斯科，預計13至15日在莫索維特劇院演出3場擊樂劇場《木蘭》。

融合京劇樂器、身段、唱腔、肢體及打擊樂的《木蘭》是朱團代表作之一，因契訶夫戲劇節今年適逢25周年，總監夏德林希望擴大辦理，特別「指定」朱團要演出該節目。

與國光劇團合作的《木蘭》，是朱宗慶打擊樂團的代表作之一。
（朱宗慶打擊樂團提供）

然而，演出《木蘭》所需的人力與物力超乎想像，光是台上的演出者就有23名，加上技術人員就近40名，道具和樂器裝滿2個40呎貨櫃，在2個月前就海運送至莫斯科，且因規模龐大技術繁雜，導演李小平、舞台設計王孟超等技術人員8日便啟程，提早3天抵達莫斯科，以便勘查場地並測試設備及舞台效果；所有團員均在10日前抵達，11日起密集排練，務求演出達到最佳狀態。

5月24日開跑的第13屆「契訶夫國際戲劇節」將持續至7月20日，活動期間，來自全球15個國家的21個表演節目將在波修瓦劇院、莫索維特劇院、國家劇院、普希金劇場、莫斯科音樂劇場、瓦赫坦戈夫劇場演出，場次詳見官網

契訶夫國際戲劇節將《木蘭》視為重點節目，在莫斯科街頭做了大規模的宣傳。
（朱宗慶打擊樂團提供）

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