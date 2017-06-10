（獨家）馬幼興感恩2年後再拍on檔戲 有望尬戲陳珮騏

馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝）

〔記者吳志偉／專訪〕馬幼興去年7月苦背性侵罵名，雖然最後沉冤得雪，卻重創形象，在長達1年時間沒有工作之下，只能吃老本，每個月至少要燒掉15萬，直到最近轉做直播叫賣海鮮才減緩經濟壓力。日前他開心透露終於連接2部戲，加上又接下珠寶和生技食品直播，還受邀主持朋友的婚禮，他感恩事業開始愈來愈順遂，直呼：「工作忙碌的感覺好踏實！」

馬幼興最近一連接下國防部保防單元劇《激將》，以及三立新8點檔《一家人》，本報昨（9日）探班馬幼興所拍攝《激將》，這也是他睽違1年後再接拍電視劇，該劇共分上下兩集，一集酬勞2.5萬大約拍3天，預計7月中才要再拍下集。過去他拍on檔戲一集酬勞3萬只需拍1天，不過他卻相當知足，「有人願意給我工作機會，就已經很開心了。」

馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝）

馬幼興透露上週日《激將》的劇組透過臉書找到他，他本來以為是演壞人，因為過去也曾演出國防部的戲，當時就是演反派，且他在戲劇上也大多演大奸大惡的角色，沒想到劇本看到後竟發現是正派，他說：「我問劇組怎麼會想找我，他們說因為喜歡用很久沒有出現在電視的演員；再來以我自身事件為例，演正派也能平反之前給人印象，很有說服力。」

馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝）

至於《一家人》，馬幼興說，前不久製作人劉世範先詢問他的前女友陳珮騏，關心他是否有戲拍，但後來就沒有下文，過沒多久就接到統籌五哥打來問他時間，要他演陳霆的朋友，「戲裡安排我在菜市場叫賣，感覺就像是跟我現在在直播叫賣海鮮有所結合。」他也提到，第2集菜市場橋段，其實本來已找其他特約演員拍好，但為此全部重拍，劇本也再改過，不但為他加戲，兩頁滿滿的劇本幾乎都是他的台詞。接下來會不會跟陳珮騏有對手戲？他回：「這個我也不清楚，但是戲裡我是演她爸爸陳霆的朋友，應該會有機會遇得到。」

馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝）

馬幼興在中壢直播「滿口香」賣海鮮口碑不俗，還吸引了4個直播找上門，他也想幫老闆物色不錯的主持人，目前已找了江泳錡、瑪力歐，以及賀一航兒子曾治豪，他說：「因為拍戲工作不穩定，尤其是on檔戲，如果戲沒寫到自己身上就只能一直等，也不太能接其他的戲，所以希望能讓一些藝人在等工作時，也能有其他的收入。」

馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝） 馬幼興昨天拍攝國防部保防單元劇《激將》。（記者吳志偉攝）