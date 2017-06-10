請給這個男人多點鼓勵！KID心疼好友陪酒助療傷

馬國賢因失戀而心情低落，動了想從14樓一躍而下的念頭，所幸吳宗憲和Kid阻止才沒有發生憾事。（翻攝自KID臉書）

〔記者洪素津／台北報導〕馬國賢幾天前在節目中自爆自己剛失戀2個禮拜，那2個禮拜期間恰好隨《綜藝玩很大》到沖繩路外景，因失戀而心情低落的馬國賢，便動了想從14樓一躍而下的念頭，所幸吳宗憲和Kid阻止才沒有發生憾事，而昨日晚間Kid在臉書PO出馬國賢落淚影片，坦言：「自己單純覺得心疼這個好男人」。

Kid昨日晚間在臉書釋出馬國賢因失戀而落淚的影片，影片中只見馬國賢一臉愁容，更是借酒澆愁，時而落淚、時而大吼、時而苦笑，讓人看了好生心疼，Kid寫下：「這個男人說真的已經很堅強了，想想自己過往的經驗真的是生不如死，因為付出很多所以傷害更痛，這個晚上他哭了不少次」，Kid也因為心疼馬國賢直說：「自己單純覺得心疼這個好男人，所以偷偷PO出這個影片，讓大家能夠多一點點愛去關心，多一些支持鼓勵！」

KID在臉書爆馬國賢落淚畫面。（翻攝自KID臉書）

最後Kid緩和悲傷氣氛，笑說：「其實國賢哥很幸福耶，當天有參加綜藝玩很大的所有團員陪聊天，有綜藝天王開導，而他錄影時照樣用100分的努力貢獻在工作上⋯⋯這是讓我值得敬佩的啦！」

相關影片：〈影片取自林柏昇 KID臉書，如遭移除敬請見諒〉

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