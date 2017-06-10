《神力女超人》原型竟是小三！作者70年前就展開多重性伴侶關係

《神力女超人》在全球上映後，掀起一股熱潮。（華納提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕DC超級英雄電影《神力女超人》在全球上映後，掀起一股熱潮，由蓋兒加朵飾演的女主角黛安娜也深受影迷喜愛，而追溯回該片1940年代的同名原著漫畫，神力女超人的人物原型，其實是作者威廉馬斯頓的小三。

在1940年代的DC漫畫中，清一色都是男性超級英雄，諸如超人、蝙蝠俠、綠光戰警等，而當時威廉馬斯頓奉命為漫畫創作一個新的超級英雄角色，他的妻子伊莉莎白就建議創作一名女超級英雄，成為神力女超人的誕生關鍵，2人之後也一起共同創作故事。

不過，有趣的是，神力女超人的人物原型其實是來自威廉的婚外情對象，也就是他以前的學生奧麗弗拜恩，不僅角色外表是以她的長相為藍圖，神力女超人手腕上的鋼鐵護具，靈感也是來自拜恩配戴的首飾。而具歷史資料記載，威廉的老婆伊莉莎白不但接納了小三的存在，甚至展開了3人同住的「多重性伴侶關係」，觀念十分新潮。

威廉馬斯頓與妻子伊莉莎白、紅粉知己奧麗弗及其子女合照。（翻攝自網路）