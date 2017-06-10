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（專訪）光溜溜躺床等老婆 蔡振南自爆情趣

2017/06/10 07:23

蔡振南昨受訪時，不願多提過去感情。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕蔡振南在《花甲男孩轉大人》中迷上賭博，家庭破碎，然而現實生活中，他與老婆結縭近30年，從未吵過架，他稱讚老婆體貼，像是日本傳統的妻子，「我每次洗好澡後，就會坐在床上，等她拿衣服給我，不然我不會穿。」此外，他因前妻過去會瘋狂打電話給他，有了電話鈴聲恐懼症，老婆平日會改用訊息聯繫他，也貼心把室內電話聲音調小，讓有點重聽的他不會因此焦躁。

問及如何維繫感情？他說自己工作結束，必定都會和老婆聊天，分享拍戲狀況和一天心情；若在外地工作，也會用通訊軟體聊天。63歲的他前年因大腸腫瘤開刀，當時已為小他10多歲的老婆著想，「她至少會多活我15年，所以我已經幫她準備好15年的生活費，她這麼盡心照顧我，我走了後，她也要好好過日子。」

而他過去與蔡秋鳳的感情非常轟動，她曾多次表示這段情讓她相當傷心，蔡振南受訪時則說：「我難道這麼壞嗎？如果我這麼壞的話，為什麼要跟我9年？」但接著說這段情已經過了20多年，他要保護現任老婆，不願多談。

蔡振南（中）在劇中因愛賭博，導致老婆王彩樺（右）逃離家中。（好風光提供）

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