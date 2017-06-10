限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

鋼鐵人私下也是英雄 「這點」被後輩讚爆

2017/06/10 07:12

小勞勃道尼拍戲時的敬業態度令後輩印象深刻。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／新加坡報導〕好萊塢男星小勞勃道尼憑藉漫威超級英雄「鋼鐵人」一角走紅全世界，享有超高知名度，也成了不少孩子們心中的偶像，而他私下也常投身公益活動，在現實生活中落實英雄精神，和他合作過的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德也大讚，小勞勃道尼在拍戲時的敬業態度令他印象深刻。

由21歲英國男星湯姆霍蘭德演出的蜘蛛人在《美國隊長3：英雄內戰》首次亮相，首度演出的獨立電影《蜘蛛人：返校日》則有「鋼鐵人」小勞勃道尼助陣，他深感榮幸能和大前輩合作，也在片場觀察他的工作狀況。

「鋼鐵人」小勞勃道尼（中）在片中負責調教「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（右）。（索尼提供）

湯姆霍蘭德透露小勞勃道尼每次拍戲一定都會提早10分鐘到片場，還會和親自每位工作人員打招呼，讓他感嘆說道：「這讓我領悟，無論你多有名、賺了多少錢，待人處事的態度也要保持謙虛。」對於初入好萊塢的霍蘭德，小勞勃道尼的敬業精神無疑是最佳典範，「如果我有幸在未來和他一樣有名，我也應該要和他一樣謙虛。」

《蜘蛛人：返校日》講述「蜘蛛人」彼得帕克的高中時光，他在「鋼鐵人」東尼史塔克的指引下，試圖融入平凡生活，然而對彼得而言，他一直想證明自己不只是「鄰家英雄」；該片7月5日搶先全球在台上映。

相關新聞

推薦新聞
「亞莉安娜」不畏恐攻 裸體騎單車上街 「亞莉安娜」不畏恐攻 裸體騎單車上街
2017/06/10 07:32
（圖多）強風攪局險走光！秀智遭前後夾攻狼狽露事業線 （圖多）強風攪局險走光！秀智遭前後夾攻狼狽露事業線
2017/06/10 07:27
《神力女超人》原型竟是小三！作者70年前就展開多重性伴侶關係 《神力女超人》原型竟是小三！作者70年前就展開多重性伴侶關係
2017/06/10 07:20
鋼鐵人私下也是英雄 「這點」被後輩讚爆 鋼鐵人私下也是英雄 「這點」被後輩讚爆
2017/06/10 07:12
（影音）經紀人築人牆護轉院 T.O.P眼神冷戾嚇壞人 （影音）經紀人築人牆護轉院 T.O.P眼神冷戾嚇壞人
2017/06/10 07:10
張信哲把莫文蔚當女神 自告奮勇當保鑣 張信哲把莫文蔚當女神 自告奮勇當保鑣
2017/06/09 21:51
套套真的很重要 南柱赫一「套」變臉 套套真的很重要 南柱赫一「套」變臉
2017/06/09 19:46
草蜢驚傳墜台受傷 經紀人出面回應 草蜢驚傳墜台受傷 經紀人出面回應
2017/06/09 19:16
團長申彗星送雞！出道2個月的嫩團嗨翻天 團長申彗星送雞！出道2個月的嫩團嗨翻天
2017/06/09 19:00
金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片 金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片
2017/06/09 16:19
共和世代來台這裡唱！24日搶票預備 共和世代來台這裡唱！24日搶票預備
2017/06/09 16:00
搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱 搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱
2017/06/09 15:57
待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人 待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人
2017/06/09 15:31
金秀賢夠義氣 守約與無挑狂尬XX 金秀賢夠義氣 守約與無挑狂尬XX
2017/06/09 15:30
為了這件事 漫威DC總裁難得同台合作了！ 為了這件事 漫威DC總裁難得同台合作了！
2017/06/09 15:28
SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做 SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做
2017/06/09 14:46
獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟 獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟
2017/06/09 14:38
INFINITE出道7年超低調 續約還在討論中 INFINITE出道7年超低調 續約還在討論中
2017/06/09 14:01
不只黎巴嫩！阿拉伯這2國跟進禁映《神力女超人》 不只黎巴嫩！阿拉伯這2國跟進禁映《神力女超人》
2017/06/09 12:59
要求模擬性侵過程還問「處女嗎？」 正妹記者控警羞辱 要求模擬性侵過程還問「處女嗎？」 正妹記者控警羞辱
2017/06/09 12:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.