鋼鐵人私下也是英雄 「這點」被後輩讚爆
2017/06/10 07:12
〔記者吳琬婷／新加坡報導〕好萊塢男星小勞勃道尼憑藉漫威超級英雄「鋼鐵人」一角走紅全世界，享有超高知名度，也成了不少孩子們心中的偶像，而他私下也常投身公益活動，在現實生活中落實英雄精神，和他合作過的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德也大讚，小勞勃道尼在拍戲時的敬業態度令他印象深刻。
由21歲英國男星湯姆霍蘭德演出的蜘蛛人在《美國隊長3：英雄內戰》首次亮相，首度演出的獨立電影《蜘蛛人：返校日》則有「鋼鐵人」小勞勃道尼助陣，他深感榮幸能和大前輩合作，也在片場觀察他的工作狀況。
「鋼鐵人」小勞勃道尼（中）在片中負責調教「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（右）。（索尼提供）
湯姆霍蘭德透露小勞勃道尼每次拍戲一定都會提早10分鐘到片場，還會和親自每位工作人員打招呼，讓他感嘆說道：「這讓我領悟，無論你多有名、賺了多少錢，待人處事的態度也要保持謙虛。」對於初入好萊塢的霍蘭德，小勞勃道尼的敬業精神無疑是最佳典範，「如果我有幸在未來和他一樣有名，我也應該要和他一樣謙虛。」
《蜘蛛人：返校日》講述「蜘蛛人」彼得帕克的高中時光，他在「鋼鐵人」東尼史塔克的指引下，試圖融入平凡生活，然而對彼得而言，他一直想證明自己不只是「鄰家英雄」；該片7月5日搶先全球在台上映。
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