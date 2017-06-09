炎亞綸爆三立外製公司老闆跑路 負債破億

炎亞綸。（資料照，華研提供）

〔記者曾德蓉／台北報導〕三立華劇御用製作公司「東映傳播」驚傳倒閉，據悉，負責人梁漢輝投資週轉不靈，為填財務黑洞向地下錢莊借錢，又拖欠演員款項，卻謊稱是電視台未結清款項，演員暴衝到電視台討錢，才發現被騙；梁與妻女自5日起就突然失聯，家人、員工都聯絡不到他，目前疑已潛逃中國「出國深造」。

炎亞綸在新聞曝光前，曾以「先知」姿態Po文稱「I told you so」，稍早前他又發文，爆料更多內幕，文中指出，梁漢輝並非外傳的在中國投資失敗，「這些債務純屬梁先生本身想法問題，挖東牆補西牆，在台灣想要作大戲的狀況下，許多人被預算壓得無法喘息，因此得向不正當的管道借用大量的金錢，此後才造就滾雪球效應；光是利息就還不完，更遑論本金，因此得瘋狂的開戲方能有資金流通」。

文中另指出，整起事件最大受害者是工作人員，梁積欠薪資高達8位數，至少千萬起跳，在不當資金運作拖累下，梁負債更高達9位數，保守估計破億。

炎亞綸臉書全文：

內容並非完全正確，所以看到底下留言急著罵真的很好笑，知道越多事實的時候越是覺得看到黑影就開槍的人很無知，在資訊沒有完全正確的狀況下就能片面的因為內容而興奮地假正義之手行獵巫之實，著實荒唐。

債務並非投資大陸失敗。

這些債務純屬梁先生本身想法問題，挖東牆補西牆，在台灣想要作大戲的狀況下，許多人被預算壓得無法喘息，因此得向不正當的管道借用大量的金錢，此後才造就滾雪球效應；光是利息就還不完，更遑論本金，因此得瘋狂的開戲方能有資金流通，然而，在臺灣市場萎靡預算20年未長的事實之下，只能不斷壓縮做戲的預算—

包含，節省每集成本，減少後製費用，減少服裝、道具、美術支出，以及延後發放薪資，故此，目前最大的受害著，不是演員，而是工作人員，實際積欠薪資大約在8位數。

上述的金額只是冰山一角，在過去多年的不當資金運作下，保守估計約莫9位數的債務才是主因。

該檢討的除了梁本身思想問題，大家真正該關心的，應該是台灣整體各個產業經營方針以及市場結構到底出了什麼錯？

何以基層員工都有「做到死也沒未來」的感覺？

何以不管在什麼領域都有「這次沒預算幫個忙」許多人擺明削價競爭卻還是有同行願意冒著破壞市場行情的狀況下接案子一步步殘害行業？

何以大老闆們壓榨者員工，還是有許多「沒辦法得生活」這種奴性的宣言充斥已經扭曲變態不平衡的勞資關係？

在我們大聲喊打這些老闆以及經營者的同時，檢討自己吧！甘願睜一隻眼閉一隻眼以遠低於自身專業該有的薪水被奴役數十載卻不敢吭聲的你，你也是破壞環境的元兇！

檢討自己吧！