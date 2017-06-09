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（獨家）黃秋生自嘲退休 虧金馬獎「沒請很多年了」

2017/06/09 23:22

黃秋生開心幫影迷簽名。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由《八仙飯店之人肉叉燒包》轟動華語影壇的血腥組合黃秋生及導演邱禮濤再度合作的驚悚新片《失眠》，在台上映一周創下全台850萬票房佳績。「變態影帝」黃秋生今親自來台謝票，一見到粉絲就笑說「很久沒來台灣了」，更自嘲「金馬獎沒請很多年了，退休了！」

黃秋生（中）親自來台謝票，開心會粉絲。（記者許世穎攝）

黃秋生在《失眠》分飾林醒及林惜家父子，他透露一場被日本軍官盤問、用日文回答的戲，背日文台詞背了一個月，更自爆現場拍的時候因為怕唸不好，所以一直冒汗，「所以演出非常精采，因為我真的在害怕！」

有粉絲為了見他特地來看第二次，他虧對方「變態」，被問到再一次挑戰「變態演出」有沒有做準備？黃秋生直說沒有，「我以為自己還年輕，可以手到擒來，結果頭兩天就知道，那個年代已經過去了，我年紀大了，演不出來了！」

黃秋生和粉絲開心玩自拍。（記者許世穎攝）

由於先前曾預告，之後可能不會再有類似的變態演出，黃秋生今也再次表示：「《失眠》可能是最後一部了！」除了買票觀眾，戲院外也有不少粉絲和他要簽名、要求合照，時間允許的情況下他來者不拒，心情看起相當不錯。《失眠》在台上映中。

黃秋生為《失眠》來台會粉絲：

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