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三立委製公司倒閉 老闆帶妻小人間蒸發

2017/06/09 22:44

東映總經理梁漢輝（舉蛋糕者）人間蒸發。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立華劇長期合作的製作單位「東映傳播」今驚傳倒閉，據悉，負責人梁漢輝投資週轉不靈，為填財務黑洞向地下錢莊借錢，又拖欠演員款項，自5日起就失聯，全家竟人間蒸發，疑似已跑路到中國。

梁漢輝二哥梁正輝對媒體透露，別說是劇組，連整個梁家都是受害者，因為梁漢輝欠他4700萬，欠梁媽媽近3千萬，他推測弟弟可能跟高利貸借錢，表示：「他應該走得很匆忙，但老婆也不見人影，連讀國中的女兒也已經不在學校了。」坦言實在是「欲哭無淚」！從本周一下午就有銀行打電話告知公司梁漢輝有一筆20萬的支票跳票，通知餘額不足快去存款。

東映傳播過去在三立拍攝多部戲劇，包括《寶貝四千金》、《戀愛鄰距離》、《後菜鳥的燦爛時代》、《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》等等，今天消息一出驚震演藝圈。「東映」員工上班到今天為最後1天，二哥梁正輝則留下來善後，他稱員工知道老闆錢並非拿去亂花，所以不會追究薪水；至於有劇組人員前來請款，則請對方「能搬就搬」，但指的是戲服這類物品，因為有些資產可能有法律問題。

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