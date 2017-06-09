台北燈節超支2000萬 柯文哲：下次跟媽媽借

台北市長柯文哲接受《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台北市長柯文哲接受中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》主持人平秀琳獨家專訪，被問到台北燈節超支2000萬，他立刻開玩笑說不應該跟老婆借，下次要跟媽媽借，逗得現場哄堂大笑。

2017台北世大運即將登場，原定今年6月舉辦的台北上海雙城論壇卻持續延宕，引發外界議論，柯文哲受訪時表示，市府正積極與上海方面溝通協調，希望能在7月舉辦雙城論壇，以免與世大運撞期。談及外界普遍不看好的世大運，柯文哲則是信心滿滿，肯定台北市政府公務人員的能力，也相信以台北的城市素質，一定能辦好這次的世大運。

台北市長柯文哲接受《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪。（中天提供） 台北市長柯文哲接受《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪。（中天提供）

柯文哲上任之初人氣高，近來施政滿意度卻跌至六都之末，他自己不以為意，認為民調谷底已過，現已走在「緩升坡」上，民調正緩步走升，他也向蔡英文總統喊話，表示自己理解民調低的痛苦，要「小英」繼續堅持下去。而談及明年市長選舉，柯文哲把駐日代表謝長廷給他的建言「你只要自己很強，誰都沒辦法打贏你」，奉為至理名言，也是他現在面對選舉的應對態度，柯文哲表示，不管未來有多少人要角逐市長，最大的敵人仍是自己，萬一角逐連任失敗，或許會回台大當醫生。

專訪內容除中天《新聞深喉嚨》在今（6/9）晚7點45播出外，接著於中視晚上10點「兩岸一定旺-柯p話兩岸特別報導」播出。

台北市長柯文哲接受《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪。（中天提供） 台北市長柯文哲接受《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪。（中天提供）