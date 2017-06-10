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玉女女星變慾女 揉胸咬唇遭調侃「全身鈕扣都鬆開了」

2017/06/10 08:11

村川繪梨出道11年，首次大解放挑戰全裸床戲。（車庫娛樂提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕電影《花芯：背德禁戀》改編自日本驚世駭俗作家瀨戶內寂聽的官能小說，由曾演出《推理要在晚餐後 電影版》的村川繪梨，飾演愛上丈夫上司、深陷不倫之戀的女主角「園子」，出道11年的她首次大解放挑戰全裸床戲，日前公開的中文預告中，村川繪梨遭揉胸咬唇，讓人看得臉紅心跳。

村川繪梨演出電影《花芯：背德禁戀》大膽轉型，擺脫過往深植人心的清純玉女形象，扮演出軌人妻，電影在日上映前也推出個人首本寫真集《Miles Away》，且拍攝地點就選在台灣台東，記錄她走訪台東好山好水各角落的美麗倩影。

村川繪梨顛覆以往的清純玉女形象，在新片扮演出軌人妻。（車庫娛樂提供）

《花芯：背德禁戀》改編自日本天台宗大僧正（僧官中的最高級）的瀨戶內寂聽小說《花芯》，小說於1957年出版，當時蔚為轟動，書中不僅露骨描寫性愛場面，更常常直白寫出「子宮」兩字，讓瀨戶內寂聽被揶揄為「子宮作家」。《花芯》一書搬上大銀幕對瀨戶內來說極具意義，她表示：「《花芯》是我從不幸的命運做為開端，但也是我成為小說家60餘載的歲月的因緣作品。」

村川繪梨（右）在片中奉父母之命嫁給林遣都。（車庫娛樂提供）

「妳這個女人，就像全身上下的鈕扣都鬆開了呢」，這是園子的情人的口頭禪。《花芯：背德禁戀》故事描述奉父母之命成婚並育有一子的園子，看似幸福人妻，但其實她對於丈夫卻毫無感情。然而有一天，她跟隨轉職的丈夫來到京都，在寄宿處邂逅了丈夫的上司，初嘗戀愛滋味的她，對於什麼是愛困惑不已，同時也不由自主的聽從來自子宮深處的呼喚，墜入愛慾的無邊深淵。該片將於23日在台上映。

安藤政信在片中與下屬的妻子有不倫關係。（車庫娛樂提供）


《花芯：背德禁戀》中文預告（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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