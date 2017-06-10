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（圖多）強風攪局險走光！秀智遭前後夾攻狼狽露事業線

2017/06/10 07:27

秀智拍照時遇狂風來襲，彎腰壓住裙擺卻也小露胸前春光。（翻攝自體育東亞）

〔記者陳立妍／綜合報導〕有南韓「國民初戀」之稱的秀智，昨應邀參加精品品牌時尚活動，穿著V領黑色洋裝登場時，卻突然颳起一陣強風吹起裙子，將洋裝當場吹成蓬蓬裙，更令秀智險些走光。

怪風來襲將秀智的洋裝吹成蓬蓬裙。（翻攝自STARDAILYNEWS）強風攪局讓秀智有些狼狽。（翻攝自Naver）強風攪局讓秀智有些狼狽。（翻攝自topstarnews）

由於當時秀智正在接受攝影記者拍照，即使怪風攪局，秀智仍敬業繼續完成工作，不過一下子風從後方竄起，一下又從前方襲擊，搞得她顧前就顧不得後，為防走光只得頻頻彎腰伸手壓住裙擺，卻也因此讓胸前春光大洩。除了有事業線搶鏡，秀智的頭髮同樣被強風吹得微微凌亂，不時得伸手自行整理頭髮，讓女神顯得有些狼狽。

秀智伸手壓了壓瀏海。（翻攝自TVREPORT）秀智伸手壓了壓瀏海。（翻攝自STARDAILYNEWS）秀智身穿黑色V領洋裝現身時尚活動。（翻攝自TVREPORT）秀智的頭髮同樣被強風吹得微微凌亂，不時得伸手自行整理頭髮。（翻攝自Naver）

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