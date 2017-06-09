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謝盈萱為裸身高英軒擦藥 笑喊：實在太尷尬！

2017/06/09 21:51

高英軒、謝盈萱在《起鼓．出獅》飾演結髮超過40年的夫妻。（公視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由郎祖筠、麥大傑執導的公視迷你劇集《起鼓．出獅》，請到高英軒、「劇場女神」謝盈萱飾演結髮超過40年的夫妻，兩人同是郎祖筠台北藝術大學的學弟、學妹，私下從學生時代相識超過16年，但這竟是兩人首次戲劇合作。謝盈萱表示，劇中一幕是她要安慰中年喪志的高英軒，高英軒整個人哭倒在她懷裡，「這真的不是剛認識的兩個人能有默契演出的。」

高英軒、謝盈萱在《起鼓．出獅》飾演結髮超過40年的夫妻。（公視提供）

該劇描寫台灣第一代醒獅團在台開枝散葉至今的興衰演變，高英軒飾演劇中主角張鴻，是醒獅團第二代傳人，後來獨立門戶成為台灣醒獅界的一代宗師，而謝盈萱則飾演這位傳奇人物背後的女人。戲中謝盈萱為支持丈夫的醒獅理想，隨他白手起家打拼、毫無怨言，甚至為此變賣嫁妝。

高英軒、謝盈萱在《起鼓．出獅》飾演結髮超過40年的夫妻。（公視提供）高英軒、謝盈萱在《起鼓．出獅》飾演結髮超過40年的夫妻。（翻攝自高英軒臉書）

兩人從年輕演到銀髮蒼蒼，十足是演技大挑戰，其中一幕，高英軒為英雄救美謝盈萱而受傷，謝盈萱幫赤裸上身的他擦藥，兩人因而萌生愛意的劇情，拍攝過程卻讓平時演技專業的兩人頻頻笑場，因為認識太久，就像親兄妹一樣，謝盈萱笑說：「實在是太尷尬了！」

《起鼓．出獅》是公視首部4K超高畫質規格製作的影集，立誓打造融合舞獅技藝、武術搏擊、粵廣文化的台灣時代劇新類型，將在7月8日首播。

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