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蔡黃汝色誘楊一展 坐大腿拍屁股性感噴發

2017/06/09 21:47

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》色誘楊一展。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》尺度大開，劇中她穿高衩旗袍色誘楊一展，先拿著羽毛圍巾貼坐沙發上的楊一展跳舞，接著側身跳上他腿上並咬起櫻桃，作勢要餵他，接著更大膽拍打自己臀部，展現十足性感。

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》色誘楊一展。（三立提供）

事後蔡黃汝笑著表示，這場戲真的是讓她膽顫心驚又害羞，更是突破自己的橋段，她說：「我平常不走性感路線，當時看劇本實在無法想像旗袍會開多大，但還好展哥讓我很放鬆，我們將整場戲演得很有趣的，大家看得都大笑，讓我滿放心。」蔡黃汝也覺得這場戲難度有八顆星，若一個沒演好，可能會太鹹濕；而楊一展大笑回憶引誘戲：「那天完全是看豆花表演秀，但她的個性本來就不是這樣，應該演得很辛苦，對她來說是個挑戰。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》色誘楊一展。（三立提供）

拍攝楊一展親蔡黃汝脖子，這也是兩人第一次的火辣床戲，蔡黃汝表示好在楊一展帶著她，才讓她比較不會感到尷尬，不過床戲是她的罩門，笑說拍攝之前哭了很多回，很怕自己演不好會帶給別人困擾，自己又愛面子好勝，希望一次OK，更表示：「這是最大尺度了。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》與楊一展上演火辣床戲。（三立提供）蔡黃汝在《我的愛情不平凡》與楊一展上演火辣床戲。（三立提供）

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