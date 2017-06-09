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佼佼為何長不高？幼時沒飯吃餓到睡著

2017/06/09 21:16

黃子佼邀請大家愛心善款行動，讓孩子快樂過暑假。（兒福聯盟提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕「佼佼」黃子佼和「Lulu」黃路梓茵擔任兒扶聯盟「營養不打烊，快樂過暑假」代言人，9日出席記者會，鼓勵響應弱勢兒童長假營養資助計畫。佼佼：「我一直在想我為什麼長不高，原來是我從小當鑰匙兒童，沒飯吃，影響發育。」

師徒兩人工作常湊在一起，卻是首次合作為弱勢孩子們發聲，佼佼力邀Lulu加入做公益：「人生意義不是賺多少錢，而是幫多少人。」Lulu二話不說加入，希望從不同年齡層「下手」，幫弱勢孩子覓更大希望。

黃子佼（左）與LULU（右）今擔任公益大使。（兒福聯盟提供）

弱勢孩子生活情況令佼佼感同身受，他說：「因為爸媽忙工作，從小就是鑰匙兒童，回家沒飯吃，常常就不吃了，做完功課就睡著，難怪我長不高，感觸很深也特別心疼這群孩子。」

他也提到，「暑假原本是孩子累積快樂童年回憶的重要時刻，有得吃、有得玩、有人陪…這些在我們眼裡看似很平凡的事情，可是在他們的暑假卻難如登天」。

LULU與碧潭國小孩子一起使用兒盟物資箱的食材準備豐盛的肉醬麵。（兒福聯盟提供）

Lulu分享前陣子下鄉擔任一日志工的經驗：「上回去擔任一日志工，與孩子們度過好開心的一天，也共同創作了快樂隨寫本。看到他們其實很單純很有創意，而且創作能力都很驚人，有很多天馬行空的想法，我們要真的走到他們身邊，才能感受到孩子們的能力。」

她期盼孩子們能有穩定的物資與學習，希望全台灣的小孩子都有開心的每一天、開心的暑假。欲知詳情請上：love.children.org.tw

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