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首頁 > 婉君推

無視吳慷仁告白 邵雨薇：今晚給答案

2017/06/09 20:51

吳慷仁與邵雨薇在《極品絕配》感情發展備受觀眾矚目。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳慷仁主演的三立、東森週五華劇《極品絕配》本集將要親自出馬抓內賊，扮演柯南抽絲剝繭抓出餐廳破壞者。戲裡邵雨薇面對吳慷仁告白，卻遲遲未給答案，讓她被網友唸翻，本週劇情也將有大的突破，邵雨薇站出來先說：「不要急，今晚（6/9）我就給你們答案！」

吳慷仁與邵雨薇在《極品絕配》感情發展備受觀眾矚目。（三立提供）

該劇在每週播出前10分鐘於臉書推出演員「粗乃講」後，一直受到歡迎，特別是吳慷仁活潑的對話，更讓許多粉絲意猶未盡，本週「薯薯」將再度上場，帶著「小小彬」劉書宏及綠茶，一起「粗乃講」，保證趣味搞笑有看頭。這餐廳幫代表的三人組，從開播到現在偶有一些很鬧的戲，他們將分別說出彼此對戲時，自己最喜歡的一場戲，而對霍廷恩和芬青而言，孝彬是完全「助攻手」、媒婆的概念，就讓他來回答都是怎樣「激」吳慷仁的！

吳慷仁與吳思賢在《極品絕配》都喜歡邵雨薇。（三立提供）吳慷仁、劉書宏及綠茶擔任《極品絕配》臉書「粗乃講」的導讀者。（三立提供）

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