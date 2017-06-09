368到彰化 二水、花壇演《台灣幻想曲》

基督教喜樂保育院創辦人瑪喜樂為小兒麻痺患者定製鐵鞋的演出片段。（紙風車文教基金會提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」明（10）、後兩天將在彰化二水國小及花壇國中演出《台灣幻想曲》，紙風車文教基金會表示，二水跟花壇是368演出的第241和242個鄉鎮，剩下的100多個未演出鄉鎮中，彰化縣占了10個，希望更多鄉親加入，讓故鄉的孩子早日看到精采的表演。

《台灣幻想曲》由「唐吉軻德」、「在地故事」、「撈跑魚大賽」、「八歲，一個人去旅行」、「黑光幻想曲」等5段落組成，其中「在地故事」一段演出22個不同縣市故事，孩子們透過欣賞演出，不但能更熟悉故鄉的風土，也會更有自信。

譬如，這次演出的「彰化的故事」，就將闡述彰化「台灣米倉」美名、「跑水節」、基督教喜樂保育院創辦人瑪喜樂（1914-2007）等故事，由說書人娓娓道來彰化特有的歷史文化與產業。

其中，演出瑪喜樂生平的人、偶同台短劇，是因瑪喜樂逝世十周年，紙風車特別為許多彰化人心中的「喜樂阿嬤」、「二林喜樂阿嬤」製作的，上個月在彰化二林場次首度公演，未來每場「彰化的故事」，都會加入這個片段。

唐吉軻德對抗噴火風車的畫面，每每讓現場的孩子驚嘆不已。（紙風車文教基金會提供）