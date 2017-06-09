早知落跑製作公司老闆有問題 炎亞綸：I told you so

炎亞綸再度開釋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕三立華劇御用製作公司「東映傳播」驚傳倒閉，據悉，負責人梁漢輝投資週轉不靈，為填財務黑洞向地下錢莊借錢，又拖欠演員款項，卻謊稱是電視台未結清款項，演員暴衝到電視台討錢，才發現被騙；梁自5日起就突然失聯，家人、員工都聯絡不到他，目前疑已潛逃中國。

炎亞綸稍早前以「先知」之姿發文，「我很討厭在這種時候說「I told you so」。「我不是早跟你說過了嗎」」，並稱在合作過程已感覺到不對勁，與負責人漸行漸遠，還幫忙勸退公司員工，但「總有忠言逆耳之人」。

炎亞綸臉書全文：

我很討厭在這種時候說「I told you so」。

「我不是早跟你說過了嗎」。

在合作的過程中就感受到氣氛詭譎，與負責人漸行漸遠，也百般勸說欲為其效勞之人，然而總有忠言逆耳之人。

如今事情一一驗證，再講什麼都是多餘的。

只是覺得奇怪，實話有那麼難以吞嚥嗎？非得東窗事發才恍然醒過來，原來某某某說的是對的。

人是不是都真的要自己撞牆踢鐵板才會少走別人走過的冤枉路？不是有個成語「前車之鑑」，既有前例，何以讓自己再添一例？

我，confuse .

這次我有個責任，要是各位對演戲有極大興趣，看到了因為我曾拍過的某某某戲劇的戲劇公司用了海報做招募，我希望大家聽我一次！別！相！信！

因為此公司出了極大的問題，如今留下爛攤子給下面的人擦屁股，而「負責人」如今下落不明，遺留龐大債務。

我得說，是因為他們用了不少曾經一起合作的海報作為招攬新人的誘因，所以我覺得我也有責任告訴一些有意向進入那家公司的新人或是你們，千萬使不得。

至於已經在那家公司的你們（包含工作人員），希望你們能別衝動處理合約，步步為營，希望大家能都能有個妥當的結果。