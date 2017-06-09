限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

早知落跑製作公司老闆有問題 炎亞綸：I told you so

2017/06/09 19:23

炎亞綸再度開釋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕三立華劇御用製作公司「東映傳播」驚傳倒閉，據悉，負責人梁漢輝投資週轉不靈，為填財務黑洞向地下錢莊借錢，又拖欠演員款項，卻謊稱是電視台未結清款項，演員暴衝到電視台討錢，才發現被騙；梁自5日起就突然失聯，家人、員工都聯絡不到他，目前疑已潛逃中國。

炎亞綸稍早前以「先知」之姿發文，「我很討厭在這種時候說「I told you so」。「我不是早跟你說過了嗎」」，並稱在合作過程已感覺到不對勁，與負責人漸行漸遠，還幫忙勸退公司員工，但「總有忠言逆耳之人」。

炎亞綸臉書全文：

我很討厭在這種時候說「I told you so」。

「我不是早跟你說過了嗎」。

在合作的過程中就感受到氣氛詭譎，與負責人漸行漸遠，也百般勸說欲為其效勞之人，然而總有忠言逆耳之人。

如今事情一一驗證，再講什麼都是多餘的。

只是覺得奇怪，實話有那麼難以吞嚥嗎？非得東窗事發才恍然醒過來，原來某某某說的是對的。

人是不是都真的要自己撞牆踢鐵板才會少走別人走過的冤枉路？不是有個成語「前車之鑑」，既有前例，何以讓自己再添一例？

我，confuse .

這次我有個責任，要是各位對演戲有極大興趣，看到了因為我曾拍過的某某某戲劇的戲劇公司用了海報做招募，我希望大家聽我一次！別！相！信！

因為此公司出了極大的問題，如今留下爛攤子給下面的人擦屁股，而「負責人」如今下落不明，遺留龐大債務。

我得說，是因為他們用了不少曾經一起合作的海報作為招攬新人的誘因，所以我覺得我也有責任告訴一些有意向進入那家公司的新人或是你們，千萬使不得。

至於已經在那家公司的你們（包含工作人員），希望你們能別衝動處理合約，步步為營，希望大家能都能有個妥當的結果。

相關新聞

推薦新聞
（獨家）謝金燕神隱靈堂不孝？豬家人首度鬆口6字 （獨家）謝金燕神隱靈堂不孝？豬家人首度鬆口6字
2017/06/09 12:33
T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是... T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是...
2017/06/09 13:59
有洋蔥！豬哥亮告別式 謝金晶擠掉謝金燕致詞 有洋蔥！豬哥亮告別式 謝金晶擠掉謝金燕致詞
2017/06/09 16:31
（獨家）方馨肚子被搞大 民眾怕動胎氣爭讓座 （獨家）方馨肚子被搞大 民眾怕動胎氣爭讓座
2017/06/09 12:06
三立外製公司倒閉 嚴正嵐遭欠百萬索酬無門 三立外製公司倒閉 嚴正嵐遭欠百萬索酬無門
2017/06/09 19:02
阿雅不讓女兒當公主 原因竟是「怕命不好」 阿雅不讓女兒當公主 原因竟是「怕命不好」
2017/06/09 12:56
紅館舞台坍塌 草蜢送醫急救 紅館舞台坍塌 草蜢送醫急救
2017/06/09 19:06
裙子短到用手遮 劉雨柔翻出8年前濃妝爆乳照 裙子短到用手遮 劉雨柔翻出8年前濃妝爆乳照
2017/06/09 11:27
差點送給人養 「綠葉王」淚揭坎坷童年 差點送給人養 「綠葉王」淚揭坎坷童年
2017/06/09 14:22
李國毅驚曬閃照 「夫妻就是這樣」嚇壞網友 李國毅驚曬閃照 「夫妻就是這樣」嚇壞網友
2017/06/09 15:12
要求模擬性侵過程還問「處女嗎？」 正妹記者控警羞辱 要求模擬性侵過程還問「處女嗎？」 正妹記者控警羞辱
2017/06/09 12:48
樂基兒失婚5年覓得新歡 8月閃嫁食品大亨 樂基兒失婚5年覓得新歡 8月閃嫁食品大亨
2017/06/09 18:31
（影音）年度台片黑馬就是它！《老師》預告上線狂吸點閱 （影音）年度台片黑馬就是它！《老師》預告上線狂吸點閱
2017/06/09 14:27
東星烏鴉轉戰博弈事業 自爆常來台灣… 東星烏鴉轉戰博弈事業 自爆常來台灣…
2017/06/09 11:28
謝霆鋒認1週內有接吻 甜曝「阿菲」感情穩定 謝霆鋒認1週內有接吻 甜曝「阿菲」感情穩定
2017/06/09 11:45
女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去 女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去
2017/06/09 16:02
凱蒂佩芮再轟泰勒絲！煽動粉絲「刺殺她的人格」 凱蒂佩芮再轟泰勒絲！煽動粉絲「刺殺她的人格」
2017/06/09 10:54
楊丞琳遭《紅衣2》導演嫌棄 殺青3個月仍難釋懷 楊丞琳遭《紅衣2》導演嫌棄 殺青3個月仍難釋懷
2017/06/09 12:28
GD悲傷演繹情歌 「願失去一切」引淚崩 GD悲傷演繹情歌 「願失去一切」引淚崩
2017/06/09 13:48
比Anti更可怕！粉絲票選由愛生恨偶像冠軍是「他」 比Anti更可怕！粉絲票選由愛生恨偶像冠軍是「他」
2017/06/09 12:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.