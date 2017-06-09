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張書豪疑劈腿 全家爆氣狂大吵

2017/06/09 19:14

張書豪氣到難過大哭，不明白為什麼自己做這麼多，還要被眾人指責。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕公視、TVBS《酸甜之味》劇情進入新高潮，柯淑勤懷疑是兒子張書豪劈腿才與方志友分手，爸爸賀一航更是氣到對他破口大罵，父子衝突鬧得不可開交。張書豪負氣離家出走，不料夜裡賀一航摔傷，三姊弟又為了誰該負起照顧父母責任而大吵，壓抑太久的張書豪，又急又氣邊吼邊哭，現實生活中很感性的他說：「我跟家人吵架也很容易會邊吵邊哭，因為解釋不清又太在乎了！」

回想父子衝突戲，賀一航把「狗仔隊」說成「狗腿」，讓張書豪愣住笑場，但賀一航卻絲毫沒有察覺，依舊怒氣沖沖想教訓張書豪，夾在中間阻擋他的柯淑勤一直被撞到彈開，忍不住制止他：「你肚子一直頂我幹嘛啦！」一場原本氣氛很凝重的戲，幕後卻笑料不斷。

三姊弟為了誰該負起照顧父母責任大吵。（TVBS提供）

拉回真實生活，張書豪對於未來如何分擔照顧父母責任，他說，「我跟我哥都蠻孝順的，雖然沒討論過，但不會是個問題。」六月則是沒想過「被照顧」，六月說：「我們都在存養老金，不希望造成孩子將來的負擔，傾向自己照顧自己。」至於未來若小孩成家立業，是否還想跟孩子同住，張書豪與六月不約而同地說：「希望彼此都有空間，偶爾來探望就好了。」

《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。

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