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製作單位急倒閉 《只為你停留》演員們成苦主

2017/06/09 19:44

《只為你停留》演員因製作公司倒閉，至今未領到片酬。（資料照）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立8華劇《只為你停留》製作單位東映傳播今天（6/9）無預警驚傳倒閉，不但積欠巨額款項，負責人梁漢輝目前失聯下落不明，參與該劇演出的演員李沛旭、小薰、嚴正嵐、簡宏霖、楊鎮等人，以及工作人員全未拿到應得的酬勞，三立也成了東映債權人，對此三立稍早回應：「會盡最大的努力，協助保障演員的權益。」


東映傳播過去在三立拍攝多部戲劇，包括《寶貝四千金》、《戀愛鄰距離》、《後菜鳥的燦爛時代》、《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》等，日前也在中國投資拍戲。據媒體報導指出，自本月5日起，製作人梁漢輝突然下落不明，家人也找不到他，許多員工都未拿到酬勞，連參與剛拍完《只為你停留》的演員們，也都沒拿到尾款及應有的款項，外傳東映疑因投資中國電視劇失利造成財物缺口，周轉不靈爆發財務危機，公司已全面停擺，資金也全部凍結。
　

東映公司包括製作部及經紀部門，據了解，員工們這個月都領不到薪水，經紀公司簽約藝人有魏蔓及李運慶等等，負責人失聯後群龍無首，多位藝人對合約部份也很擔心，不排除寄出存證信函先片面終止合作關係。


三立今天也出面回應：「只要是演三立戲劇的演員，我們一定會處理，盡全力維護演員權益。」東映公司的員工則私下表示，因為事發突然，大家事先完全不知道，目前公司狀況很混亂，還在等待後續如何處理。

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