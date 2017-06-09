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小S又伸鹹豬手 這次受害者是「他」

2017/06/09 18:38

小S因扭傷腳坐在椅子上。（翻攝自姐姐好餓微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星謝霆鋒受邀上小S徐熙娣主持的節目《姐姐好餓2》，果然遭襲，小S大方伸出鹹豬手從後頭熊抱，簡直嚇死人。

謝霆鋒不只人帥、會投資、會演戲，還煮得一手好菜，所以這次《姐姐好餓2》邀請他上節目秀廚藝。謝霆鋒知道小S扭傷腳，非常紳士、貼心的扶著她，沒想到卻在秀廚藝的當下，遭小S突襲。

小S（左）趁謝霆鋒做菜時從後頭熊抱偷襲。（翻攝自姐姐好餓微博）

從《康熙》時代開始就常常對男藝人「上下其手」的小S，當然不會放過撫摸謝霆鋒的機會。當謝霆鋒在煮菜的時候，小S就不安分的摸他的胸肌，摸完之後，又從後頭熊抱謝霆鋒，謝霆鋒忍不住問她：「做菜抱什麼？但情侶就可以。」

聽到這句話的小S當然不會放過八卦機會，想要問問謝霆鋒跟王菲之間的感情，只見謝霆鋒輕巧撇開說：「我不回答妳關於阿菲的問題了。」

今日小S也返回台北，她在微博留言說：「先去找姐姐、媽媽吃飯，才回家看女兒，會不會太過份？」而且，她還說「真的需要喝一杯～」當然沒人相信她只會喝一杯，她自己也馬上補上：「好啦，maybe更多杯…」。

回到台北的小S不回家看女兒，只想好好喝幾杯。（翻攝自小S微博）

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