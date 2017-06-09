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有洋蔥！豬哥亮告別式 謝金晶擠掉謝金燕致詞

2017/06/09 16:31

豬哥亮後事，謝金晶（左）扛重責。（資料趙，記者潘少棠攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，距離告別式倒數11天，但謝青燕、謝金燕依舊神隱，用「自己的方式悼念爸爸」，據悉，因她們離奇來去，比起家屬，媒體似乎更能掌握他們行蹤，加上她們至今仍未與豬哥亮家屬聯繫，因此目前已被歸類在缺席名單內。

原本傳出豬哥亮告別式當天，將由長子謝順福負責致詞，但因他已負責製作追憶影片部分，現已確定改由謝金晶扛起責任，誦讀憶父文；當天儀式、火化到入土，謝順福、謝金晶及謝佑昀都全程在場，送別亡父，至於謝金燕、謝青燕，則無安排在任何流程內，直接當成這兩個謝女不存在。

謝金燕並未現身豬哥亮法會。（資料照，記者蔡琛儀攝）

據親近豬家人士透露，家屬經家族會議後，一致認為謝金晶最適合負責致詞，她自從與豬哥亮相認後，承受不少批評，包括指責她靠爸、緊黏爸爸只是為了搏版面，但她從未反駁過，反而更低調孝順爸爸，這也是為何不管豬的圈內或民間友人，都對她讚不絕口。

據悉，她與豬哥亮相認後，仍與阿嬤、媽媽住在一起，後來豬哥亮罹癌，只要爸爸上工的日子，她都會撥空帶吃的去探視，有時是她親自燉的補品，有時是她特製的低糖小甜餅，這也是豬哥亮生前最愛吃的點心。

每年過年，她顧慮媽媽心情，先在家過除夕，過了夜才趕到豬家，陪爸爸過年，爸爸包給她的紅包，她都沒花掉，珍惜地收在抽屜裡；豬病重時，兒女輪班照護，也是她天天負責早班、謝順福負責晚班。

豬過世後，遺孀葉瑞美哀慟逾恆，謝順福又要扛起亡父身後事所有責任，忙進忙出，全賴她與謝佑昀在靈堂招呼弔唁親友，負責打理大小事，陪伴葉瑞美，外界卻仍酸她，可說是她心中不可承受之痛。

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