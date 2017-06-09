《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光

由紀培慧（右）、陳湘琪主演的《接線員》，25日將到愛丁堡影展舉行國際首映。（鏡象電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演盧謹明執導的《接線員》，全片百分之90在倫敦拍攝，堪稱最特別的台灣電影，她曾經和《金牌特務》爆紅男星泰隆艾格頓是室友，都住在北倫敦藝術家聚集的公寓裡，先前泰隆也義氣相挺，讓《接線員》順利拍攝，讓盧謹明直呼感謝，也對他讚譽有加。

泰隆艾格頓憑2015年的《金牌特務》全球爆紅，更將於9月下旬推出續集，堪稱英國新生代演員最強明日之星。他先前和盧謹明當室友時，平常還會一起約去酒吧喝一杯，感情相當不錯。當《接線員》在上募資平台籌措經費時，剛演完《金牌特務》的泰隆初嚐爆紅滋味，但是還是義氣相挺，在推特呼籲大家一起支持這部作品。

泰隆艾格頓先前在推特呼籲大家一起支持《接線員》。（鏡象電影提供）

《接線員》由台灣演員紀培慧、陳湘琪、范時軒主演，將於6月23日全台上映，目前包場已經突破60場，堪稱限定上映規模的票房奇蹟，氣勢驚人。電影也將於25日到愛丁堡影展舉行國際首映，導演盧謹明開心表示，愛丁堡影展之前曾經把最佳影片頒給趙德胤的《冰毒》，這次再有台灣電影入選，希望能多多為國片爭取國際曝光。