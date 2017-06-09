限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光

2017/06/09 16:16

由紀培慧（右）、陳湘琪主演的《接線員》，25日將到愛丁堡影展舉行國際首映。（鏡象電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演盧謹明執導的《接線員》，全片百分之90在倫敦拍攝，堪稱最特別的台灣電影，她曾經和《金牌特務》爆紅男星泰隆艾格頓是室友，都住在北倫敦藝術家聚集的公寓裡，先前泰隆也義氣相挺，讓《接線員》順利拍攝，讓盧謹明直呼感謝，也對他讚譽有加。

泰隆艾格頓憑2015年的《金牌特務》全球爆紅，更將於9月下旬推出續集，堪稱英國新生代演員最強明日之星。他先前和盧謹明當室友時，平常還會一起約去酒吧喝一杯，感情相當不錯。當《接線員》在上募資平台籌措經費時，剛演完《金牌特務》的泰隆初嚐爆紅滋味，但是還是義氣相挺，在推特呼籲大家一起支持這部作品。

泰隆艾格頓先前在推特呼籲大家一起支持《接線員》。（鏡象電影提供）

《接線員》由台灣演員紀培慧、陳湘琪、范時軒主演，將於6月23日全台上映，目前包場已經突破60場，堪稱限定上映規模的票房奇蹟，氣勢驚人。電影也將於25日到愛丁堡影展舉行國際首映，導演盧謹明開心表示，愛丁堡影展之前曾經把最佳影片頒給趙德胤的《冰毒》，這次再有台灣電影入選，希望能多多為國片爭取國際曝光。

相關新聞

推薦新聞
（影音X2）苦熬5年淚崩發片 TOP1爆解散倒數 （影音X2）苦熬5年淚崩發片 TOP1爆解散倒數
2017/06/09 16:30
金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片 金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片
2017/06/09 16:19
《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光 《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光
2017/06/09 16:16
（影音）演藝圈不好混 北一女校花慘被ㄉㄧㄤ （影音）演藝圈不好混 北一女校花慘被ㄉㄧㄤ
2017/06/09 16:04
女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去 女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去
2017/06/09 16:02
共和世代來台這裡唱！24日搶票預備 共和世代來台這裡唱！24日搶票預備
2017/06/09 16:00
搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱 搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱
2017/06/09 15:57
熬夜拍戲被勸嫁富豪 曾莞婷霸氣6字回應 熬夜拍戲被勸嫁富豪 曾莞婷霸氣6字回應
2017/06/09 15:55
胡瓜唱饒舌被拱台版PSY 丁柔安：想玩什麼就去玩 胡瓜唱饒舌被拱台版PSY 丁柔安：想玩什麼就去玩
2017/06/09 15:42
待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人 待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人
2017/06/09 15:31
王仁甫狂讚了不起 全因季芹夢到它 王仁甫狂讚了不起 全因季芹夢到它
2017/06/09 15:25
（影音）鮮肉男團苦熬5年年薪2萬 互爆偷拍怪癖愛比大小 （影音）鮮肉男團苦熬5年年薪2萬 互爆偷拍怪癖愛比大小
2017/06/09 15:18
梁詠琪產後捨不得離家 自爆復出拍電影全因... 梁詠琪產後捨不得離家 自爆復出拍電影全因...
2017/06/09 14:56
SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做 SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做
2017/06/09 14:46
林予晞越南宣傳新戲 宇宙約拍女女劇遭打槍 林予晞越南宣傳新戲 宇宙約拍女女劇遭打槍
2017/06/09 14:43
獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟 獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟
2017/06/09 14:38
（影音）年度台片黑馬就是它！《老師》預告上線狂吸點閱 （影音）年度台片黑馬就是它！《老師》預告上線狂吸點閱
2017/06/09 14:27
（獨家）豬哥亮《大尾2》中國版海報超小尾 導演邱瓈寬回應惹 （獨家）豬哥亮《大尾2》中國版海報超小尾 導演邱瓈寬回應惹
2017/06/09 14:15
李東健暴君Hold住全場 網友：迷死人 李東健暴君Hold住全場 網友：迷死人
2017/06/09 14:00
T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是... T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是...
2017/06/09 13:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.