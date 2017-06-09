共和世代來台這裡唱！24日搶票預備

美國OneRepublic共和世代樂團將於9月來台開唱。（理想國提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕繼天團Coldplay酷玩樂團首度在台開唱，OneRepublic共和世代樂團今也宣布將在今年9月來台演出！

OneRepublic今年獲邀參加新加坡F1賽車表演，經台灣主辦方Live Nation Taiwan積極爭取，決定加場巡迴行程，來台會歌迷，將在9月17日在台北南港C3中信金融園區開唱，票價從最低1800到4800元全搖滾站票，6月23日開放Live Nation會員預購，24日在拓元售票系統全面開賣。

此外，為紀念OneRepublic首度來台，演唱會特別採用義大利製的演唱會票卡，開賣當天購票歌迷還能輸入名字作為紀念。

由創作鬼才主唱Ryan Tedder領軍，來自美國的OneRepublic曲風多變，作品結合流行搖滾、EDM、節奏藍調、民謠等元素，《Apologize》、《Counting Star》等歌都膾炙人口、全球風靡。

美國OneRepublic共和世代樂團將於9月來台開唱。（理想國提供）