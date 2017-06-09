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女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去

2017/06/09 16:02

曹雅雯在病床上哭得聲嘶力竭。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕民視《外鄉女》將進入故事的高潮，除了固定班底的演員們，更找來王彩樺、郎祖筠、林嘉俐、王耿豪、范瑞君等人客串演出，為戲添加更多的豐富性。本週更播出曹雅雯在病床上哭得聲嘶力竭，令她回想起朋友為情所困而自殺的傷心往事。

樊光耀劇中跟曹雅雯相知相惜，從忘年之交變成情侶檔。（民視提供）

劇中曹雅雯被小開騙又流產，她回憶起拍攝當天，為了讓自己能進入角色情緒，她特別請工作人員不要跟她互動，一個人到病房裡躲起來，邊聽音樂讓自己培養好情緒。另一場欲跳樓自殺的戲碼，也讓曹雅雯想起10年前有個很好的同學也是因為感情受挫而選擇跳樓結束生命，正式開拍時曹雅雯一度失神，連導演喊卡也沒發現，最後是導演過來拉她，她才回到現實。曹雅雯回想那場戲還是紅了眼眶，笑說「導演可能真的怕我跳下去」。

郎祖筠客串演出女主角徐麗雯的媽媽。（民視提供）

郎祖筠這次客串演出女主角徐麗雯的媽媽，兩人在劇中飆客語拼演技，葉天倫加碼感謝郎祖筠來客串演出，他強調「自然語本來就存在台灣的每個角落，《 外鄉女 》這次除了台語，還有東北國語、四川國語、客語、阿美族語等等的語言。雖然整個集數篇幅不多，但追求多元語言的使用，一直是我拍戲的重點之一。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

郎祖筠、徐麗雯在劇中飆客語拼演技。（民視提供）曹雅雯想跳樓自殺。（民視提供）

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