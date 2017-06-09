搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱

搖滾夯團「共和世代」9月來台開唱。（Live Nation提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕繼「Coldplay」酷玩樂團首度來台、一圓歌迷多年夢想之後，一樣以現場魅力讓歌迷癡等多年的「OneRepublic」共和世代樂團，也宣布將在9月首度來台開唱，今年果然是西洋演唱會大爆發的一年！

共和世代由創作鬼才兼主唱的萊恩領軍。（Live Nation提供）

由創作鬼才兼主唱的萊恩領軍的共和世代，樂風多元，結合流行搖滾、時尚EDM、節奏藍調、民謠等類型，配上勇敢追夢撫慰人心、充滿正面能量的歌詞創作，一直是陪伴著歌迷面對生活的失落挫敗得以前進的隱形好友。上一次的世界巡迴演唱也締造了26國、154個城市的驚人紀錄！

搖滾夯團「共和世代」今宣布9月來台開唱。（Live Nation提供）

這次他們應邀參加新加坡F1賽車表演，台灣「Live Nation」理想國便積極爭取，今天確定將於9月17日在台北南港C3中信金融園區開唱。演唱會也採用了義大利製作的演唱會票卡，開賣當天購買，可輸入自己的名字作為紀念。票價將分為4800、3800、2800、1800，23日開放理想國會員預購，24日正式於拓元售票系統開賣。