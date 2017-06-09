限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱

2017/06/09 15:57

搖滾夯團「共和世代」9月來台開唱。（Live Nation提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕繼「Coldplay」酷玩樂團首度來台、一圓歌迷多年夢想之後，一樣以現場魅力讓歌迷癡等多年的「OneRepublic」共和世代樂團，也宣布將在9月首度來台開唱，今年果然是西洋演唱會大爆發的一年！

共和世代由創作鬼才兼主唱的萊恩領軍。（Live Nation提供）

由創作鬼才兼主唱的萊恩領軍的共和世代，樂風多元，結合流行搖滾、時尚EDM、節奏藍調、民謠等類型，配上勇敢追夢撫慰人心、充滿正面能量的歌詞創作，一直是陪伴著歌迷面對生活的失落挫敗得以前進的隱形好友。上一次的世界巡迴演唱也締造了26國、154個城市的驚人紀錄！

搖滾夯團「共和世代」今宣布9月來台開唱。（Live Nation提供）

這次他們應邀參加新加坡F1賽車表演，台灣「Live Nation」理想國便積極爭取，今天確定將於9月17日在台北南港C3中信金融園區開唱。演唱會也採用了義大利製作的演唱會票卡，開賣當天購買，可輸入自己的名字作為紀念。票價將分為4800、3800、2800、1800，23日開放理想國會員預購，24日正式於拓元售票系統開賣。

推薦新聞
有洋蔥！豬哥亮告別式 謝金晶擠掉謝金燕致詞 有洋蔥！豬哥亮告別式 謝金晶擠掉謝金燕致詞
2017/06/09 16:31
金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片 金棕梠獎名導拍片路坎坷 拍賣獎座籌款拍片
2017/06/09 16:19
《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光 《接線員》獲金牌特務力挺 月底為國爭光
2017/06/09 16:16
女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去 女星拍戲勾傷心回憶 拍跳樓戲差點真的跳下去
2017/06/09 16:02
共和世代來台這裡唱！24日搶票預備 共和世代來台這裡唱！24日搶票預備
2017/06/09 16:00
搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱 搶票又一發！搖滾夯團共和世代9月來台開唱
2017/06/09 15:57
胡瓜唱饒舌被拱台版PSY 丁柔安：想玩什麼就去玩 胡瓜唱饒舌被拱台版PSY 丁柔安：想玩什麼就去玩
2017/06/09 15:42
待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人 待機2年多 千億執行長蜜月和米蘭達拚做人
2017/06/09 15:31
金秀賢夠義氣 守約與無挑狂尬XX 金秀賢夠義氣 守約與無挑狂尬XX
2017/06/09 15:30
為了這件事 漫威DC總裁難得同台合作了！ 為了這件事 漫威DC總裁難得同台合作了！
2017/06/09 15:28
王仁甫狂讚了不起 全因季芹夢到它 王仁甫狂讚了不起 全因季芹夢到它
2017/06/09 15:25
有這正妹老婆還不夠 阿翔攜萌兒玩直播 有這正妹老婆還不夠 阿翔攜萌兒玩直播
2017/06/09 15:04
SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做 SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做
2017/06/09 14:46
林予晞越南宣傳新戲 宇宙約拍女女劇遭打槍 林予晞越南宣傳新戲 宇宙約拍女女劇遭打槍
2017/06/09 14:43
獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟 獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟
2017/06/09 14:38
當年肯伊亂入泰勒絲得獎感言...前製作人爆後台連碧昂絲都哭了！ 當年肯伊亂入泰勒絲得獎感言...前製作人爆後台連碧昂絲都哭了！
2017/06/09 14:27
差點送給人養 「綠葉王」淚揭坎坷童年 差點送給人養 「綠葉王」淚揭坎坷童年
2017/06/09 14:22
（獨家）豬哥亮《大尾2》中國版海報超小尾 導演邱瓈寬回應惹 （獨家）豬哥亮《大尾2》中國版海報超小尾 導演邱瓈寬回應惹
2017/06/09 14:15
納豆跨下「凶鵝」鬥王少偉 動作猥褻遭取笑好噁心 納豆跨下「凶鵝」鬥王少偉 動作猥褻遭取笑好噁心
2017/06/09 14:15
李東健暴君Hold住全場 網友：迷死人 李東健暴君Hold住全場 網友：迷死人
2017/06/09 14:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.