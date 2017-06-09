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首頁 > 婉君推

足球小將變網紅 原因竟是：女友太美

2017/06/09 15:38

女友莉莉（右）太正，英足球無名小將爆紅。（翻攝自Megan Taylor Lilley Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英超Everton艾佛頓隊前鋒卡佛特列文（Dominic Calvert-Lewin）

，雖然不是球技驚人的大明星，最近卻成為超火熱「網紅」，這一切都要歸功他有個辣女友。

今年才20歲的卡佛特出生於英格蘭，曾經在2016年以英格蘭國家代表隊身份出征，平常也沒有什麼太驚人的戰績，所以其實連很多球迷也不認得他。而他的女友，模特兒莉莉（Megan Taylor Lilley）雖然目前也不是什麼超模等級的天后，不過因為身材太火辣，長相又甜美，這對甜蜜的金童玉女卻在本業之外闖出一片天。

莉莉身材辣翻天，常在社群平台分享美照。（翻攝自Megan Taylor Lilley Instagram）

卡佛特是從去年年底開始跟辣模莉莉交往，兩人經常將甜蜜曬恩愛的放閃照Po在臉書或者IG上頭。莉莉S型的火熱身材很快就吸引網友注意，加上卡佛特本身長得也不差，成為「金童玉女」代表。

有人在推特上打趣說：「卡佛特這個年輕的20歲小伙子，才剛剛簽下跟艾佛頓的新合約，不過更重要的是他女朋友。」顯見他的女朋友比他在哪個球隊、得了多少份重要多啦！根據莉莉的模特兒公司表示，莉莉身高約172 公分，三圍則是32D、25、35。

英超前鋒卡佛特（右）交了正妹女友，成為人生勝利組。（翻攝自Megan Taylor Lilley　Instagram）

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