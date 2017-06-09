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（影音）鮮肉男團苦熬5年年薪2萬 互爆偷拍怪癖愛比大小

2017/06/09 15:18

TOP1見面會。（記者趙世勳攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕台灣鮮肌男團「TOP1男子漢」今辦出道記者會，現場播放團員斯辰、宜柏、家瑋、孟遠、翔翔5人5年來到南韓受訓、上節目、辛苦練歌練舞心路歷程的回憶影片，讓幾人邊看邊落淚。

今除現場演唱歌曲，還演出標準蛙人操展現操練成果，不料今天到場試穿才發現短褲太短，稍早彩排時5人還不小心瞄到對方私密處，讓一行人笑稱是「靈蛇出洞」。

TOP1見面會。（記者趙世勳攝）

而被問到平常會不會比大小，翔翔先是笑問「年紀嗎？」，斯辰接著又馬上跳出來介紹，隊長孟遠是「茄子」，而翔翔則是「鐵鎚」，讓現場笑翻。

TOP1男子漢平均年齡僅25歲，最大的孟遠和最年輕翔翔相差5歲，被問到會不會有代溝，另外3人異口同聲「才不會」，且出去時兩人絕不能坐在一起，因為孟遠不喜歡被人碰，翔翔又最愛在受訪期間偷摸他膝蓋，讓孟遠直呼煩。

TOP1見面會。（記者趙世勳攝）

不過孟遠也以怪癖復仇，團員們幾乎每個人都被偷拍過上廁所的照片，而且至今仍全都存在手機裡，被笑是「鳥類圖鑑」，一次宜柏又被拍，讓他氣到直接轉身尿在孟遠手機上，害他清超久。

TOP1男子漢苦熬5年訓練，從互不相識到吵架、磨合，到現在情同手足，孟遠也希望團體能一直走下去，永遠不解散。

他們已在5月26日發行首張迷你寫真專輯《我的愛》，今舉辦出道以來首場媒體見證會暨發片記者會，晚間也將在Att Show Box舉辦粉絲見面會。

詳可上粉絲專頁：https://www.facebook.com/top1.als/

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