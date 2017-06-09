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梁詠琪產後捨不得離家 自爆復出拍電影全因...

2017/06/09 14:56

《骨妹》是梁詠琪產後復出首部作品。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星梁詠琪自2011年嫁給西班牙籍老公並生下女兒後，一直以家庭為重，專心相夫教女，偶爾出席活動或綜藝節目。今年她以電影《骨妹》作為產後復出的首部作品，全因為看了劇本認為極有挑戰性，「很難得遇上一個那麼有誠意的劇本及有發揮的角色！」

梁詠琪在《骨妹》飾演成年時期的骨妹詩詩，因為一則尋人啟事而踏上回故鄉澳門之路，揭開塵封多年的心事。她表示，接拍此片前因剛生女兒捨不得離家，導演徐欣羨還特別帶著劇本到她家中討論，看過劇本後認為角色很有挑戰性，才捨得走出家門到澳門拍戲，她說︰「希望大家都會跟我一樣喜歡《骨妹》，喜歡詩詩這角色！」

此外，2位新演員廖子妤、余香凝，在片中演出少女時期的「詩詩」和「靈靈」，因為戲外也是相識多年的好姊妹，互動起來極為自然真誠，也雙雙入圍今年香港電影金像獎最佳女配角和新演員，更分別榮獲澳門影展最佳新進演員獎，以及大阪電影節傑出才能獎，成功從模特兒轉型潛力新演員。

廖子妤（右）、余香凝在《骨妹》演出澳門按摩店女按摩師，演技備受肯定。（華映提供）

2人也應台北電影節邀請，將和導演徐欣羨來台宣傳，出席7月1日在新光影城的映後訪問，和觀眾們面對面聊拍片過程。《骨妹》7月7日在台上映。

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