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SHINee鐘鉉邀太妍合唱 自爆新歌為她量身訂做

2017/06/09 14:46

鐘鉉將於本周日隨團在台開唱，他的最新個人韓語專輯《Story Op.2》今在台發行。（avex提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「SHINee」主唱鐘鉉推出個人最新韓語專輯《Story Op.2》，繼先前與師姐太妍以限定組合「S.M. THE BALLAD」之姿合唱情歌《呼吸聲》，這次發行新輯也特地邀來太妍助陣，攜手合唱專輯主打歌《Lonely》，而鐘鉉受訪時也坦言《Lonely》一曲是為太妍量身打造的歌，２人以對話般的表演方式，演唱出戀人在一起卻又如同單身般的寂寞。

在《Lonely》的音樂錄影帶中，太妍只獻聲不見人影，由鐘鉉一人獨演，更突顯歌詞的意境。而鐘鉉在海外巡迴演出和電臺DJ等繁忙的行程中，依舊不忘作曲作詞，並包辦專輯監製和專輯封面等工作，展現他的企圖心。搶在SHINee於11日登台開唱前，鐘鉉的最新韓語專輯《Story Op.2》已於今在台發行。

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