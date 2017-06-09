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（影音）年度台片黑馬就是它！《老師》預告上線狂吸點閱

2017/06/09 14:27

是元介在《老師你會不會回來》飾演王政忠老師。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自真人真事的電影《老師你會不會回來》，由是元介、夏于喬主演。故事主角王政忠老師，是台灣唯一一位獲得Super、Power教師、師鐸獎三冠得主，他長期在南投中寮爽文國中擔任教師與訓導主任一職，曾以「堅持0.01的力量翻轉未來！」這句話鼓勵了許多學生改變人生。

《老》片劇情描述王政忠老師在台灣南投縣中寮鄉爽文國中實習時，一心想逃離偏鄉學區回到城市擔任補教名師，卻因為921大地震，喚醒了他對教育的初衷的真實故事。921大地震發生於1999年9月21號，是許多國人心中永遠的痛，這場災難不僅震垮爽文國中校園，也震碎學生的心。

改編自真人真事的電影《老師你會不會回來》，包場預估已有百萬票房收入。（牽猴子提供）

王政忠當時因學生一句「老師，你會不會回來」，改變原本想逃的心，從此留在南投爽文國中，透過每天0.01的改變，再藉由國樂社和「學習護照」等方式，協助學生走出地震後的傷痛，牽引學生克服弱勢，擺脫等待失敗的宿命，反轉偏鄉教育，改變自己和偏鄉孩子的人生，實踐一場偏鄉教育革命的真實故事。

該片首支預告於昨晚9點發佈至今，不到一天就已快達30萬次點閱率，觸及率早破百萬，許多網友更感動留下：「光看預告就掉淚」、「這預告有洋蔥」、「看完預告很激動」等留言。《老師你會不會回來》將於今年教師節檔期9月29日全台上映，目前包場詢問已超過上百場，預估已有百萬票房收入。

相關影片（影片來源臉書，如遭移除敬請見諒）：

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