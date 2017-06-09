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INFINITE出道7年超低調 續約還在討論中

2017/06/09 14:01

INFINITE 出道滿7周年低調過。（翻攝自INFINITE臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢男團INFINITE因《成為我的人》一曲而爆紅，、今天（9日）正好是他們出道滿7周年的日子，但卻意外低調。

為了慶祝「成員們的第7次生日」，官方臉書與推特有PO出祝福：「2017.06.09 今天是INFINITE成員們的第7次生日。一起走過的時間很幸福，所以希望INSPIRIT（官方粉絲名稱）今天也這般很幸福度過 #唯獨INSPIRIT閃耀的夜晚」。

平常喜歡在IG更新狀況的成員們今天卻格外安靜，只有老么成鍾（成種）發文說：「INSPIRIT 7周年感謝，一直在一起。」並送上手指愛心。原因是經紀公INFINITE合約即將到期，但是否續約卻仍然成謎，公司目前表示，「續約還在討論中。」

成鍾送上手指愛心感謝粉絲。（翻攝自ssongjjong.ifnt IG）

據《mydaily》報導，Woollim經紀公司相關人員表示，「今天是INFINITE出道7周年，但預定不會有特別的活動」表示將低調度過。接著相關人員還說，INFINITE於2010年6月9日出道，同樣的日期合約到期了，「現在續約以好的方向討論中」。

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