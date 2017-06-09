李國毅驚曬閃照 「夫妻就是這樣」嚇壞網友

李國毅拍完《如朕親臨》後，目前仍在休息中。（合成圖，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李國毅自拍完《如朕親臨》後，就宣布「暫時不接戲」，要讓自己好好休息一段時間。今凌晨他突然PO出一張昏暗照，並寫下「夫妻就是這樣，你照顧我，我照顧你」，突然語出驚人加上模糊照片，讓不少粉絲以為他突然閃婚，一早瞬間被他嚇醒。

李國毅凌晨突在IG曬照，放閃寫下「夫妻就是這樣，你照顧我，我照顧你」，嚇壞網友。（翻攝自IG）

李國毅今曬出一張背景昏暗、模糊的男女合照，並感性表示「夫妻就是這樣，你照顧我，我照顧你」，只見畫面中未拍到女方，女方僅露出左手，將手在搭在男方身上，男方則頭戴帽子並露出側臉，乍看之下兩人互動相當親密，照片一出，立刻引來許多網友留言回覆，不少人當下被嚇到，直呼「還以為你效法賀軍翔」、「嚇得我以為你公佈你結婚了」、「害我以為是你」，引起討論。事實上，該照片的當事人是楊銘威與方志友，點擊照片後便能看到兩人被標記，而李國毅應是參加楊的慶生聚會才拍下照片。

照片中的夫妻其實是楊銘威（右）和方志友（左）。（翻攝自IG）