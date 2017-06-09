李東健暴君Hold住全場 網友：迷死人

李東健在《七日的王妃》中飾演暴君，精湛演技Hold住全場。（KKTV提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕改編自真實歷史的韓劇《七日的王妃》，由朴敏英、延宇振與李東健主演，此是李東健首次嘗試古裝劇，飾演「暴君」燕山君，目前已播出4集，前3集的重心幾乎放在李東健身上，他靠精湛演技和到位眼神，超強氣勢獨自Hold住全場，紛紛引起網友大讚：「十分迷人的暴君。」

第4集朴敏英、延宇振正式登場，糾結的三角苦戀即將展開，而朴敏英也笑說：「這次是她拿過最厚的劇本，幸好延宇振和李東健都很擅長愛情劇，跟他們演戲一點都不會擔心。」

朴敏英在《七日的王妃》中和延宇振、李東健有糾結三角戀。（KKTV提供）

李東健在上一部作品《月桂樹西裝店的紳士們》中與趙宇熙假戲真做，5月初兩人宣布閃婚，還公布老婆懷孕的喜訊。李東健拍戲之餘，同時還要準備即將在8月份補辦的婚禮，讓他坦言有點累。《七日的王妃》台灣由KKTV獨播。

此外，最近熱播的古裝韓劇不少，除了《七日的王妃》，還有同樣是首次挑戰古裝劇的周元《我的野蠻公主》，他在5月中戲劇發佈會隔天就入伍，入伍前特地接受KKTV專訪，他說因為是首次拍古裝，花了一點時間適應，還專門去學走路的儀態和練習語氣。

周元甚至苦笑因為跟女主角的對手戲，大多都是單方面挨打，拍完才發現自己被打得全身瘀青。」完整專訪近期將於 KKTV 播出。

周元（右）笑說在《我的野蠻公主》中被打得全身瘀青。（KKTV提供）