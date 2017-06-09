獨子讀國際學校 楊千嬅年砸58萬不手軟

楊千嬅（左）與丁子高（右）相當疼愛獨生子Torres。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲香港女星楊千嬅與老公丁子高結婚7年，3年後育有一子「Torres」，上周她被目擊帶Torres到國際學校參加入學講座，該學校每年學費要價15萬港幣（約台幣58萬元），為了兒子的教育毫不手軟。

香港《蘋果日報》報導，楊千嬅的5歲獨生子Torres今年將升格當小學生，上週五楊千嬅與丈夫丁子高親自帶著Torres到國際「英基小學」參加入學講座，更砸下每年15萬港幣的學費，可見夫妻倆對於兒子的教育環境相當重視，目擊者表示，當時家長們都準備下去聽講座，由於Torres牽著媽媽的手，不肯進教室，引起注目，「一開始大家都沒注意她是楊千嬅，直到看到她的紫色頭髮後才知曉」。日前她受訪曾透露，工作再忙也會帶Torres去旅行，對兒子的事更是親力親為，相當疼愛Torres。