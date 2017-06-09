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孟耿如喊話30歲前想婚 黃子佼隔空嗆「不要到時候不嫁」

2017/06/09 13:57

交通部觀光局「2017臺灣夏至235」系列活動，黃子佼（左）、阿喜。（記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕黃子佼、阿喜等人今出席交通部「台灣夏至235」系列活動記者會，今天黃子佼工作滿檔須連續主持3場記者會，今早才從仁川趕台，他自暴其實已經一天沒洗澡，頓時拿出香水噴個滿身，昨日黃子佼女友孟耿如出席活動時講到想在30歲前完婚，今黃子佼聞訊隔空喊話：「不要到時候她不嫁」。

問及黃子佼工作滿檔會不會感到相當疲憊，他大笑說：「我是越忙越帥，越忙我氣色越好！」對於女友孟耿如昨向媒體披露想在30歲前結婚，也不想太晚生小孩，今黃子佼侃侃而談，直呼：「沒問題！我們就訂她30歲生日那天的婚宴會館」，隨後更開玩笑地嗆聲：「你叫她說到要做到喔！不要到時候又不嫁，我現在就開始算日子，7月20就給它訂下去！」

孟耿如昨向媒體披露想在30歲前結婚，也不想太晚生小孩。（記者胡舜翔攝）

另外，黃子佼表示30歲算還不太算高齡產婦，打趣說：「你看張清芳都可以辦得到，她一定也可以」。

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