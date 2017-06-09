孟耿如喊話30歲前想婚 黃子佼隔空嗆「不要到時候不嫁」
2017/06/09 13:57
交通部觀光局「2017臺灣夏至235」系列活動，黃子佼（左）、阿喜。（記者胡舜翔攝）
〔記者洪素津／台北報導〕黃子佼、阿喜等人今出席交通部「台灣夏至235」系列活動記者會，今天黃子佼工作滿檔須連續主持3場記者會，今早才從仁川趕台，他自暴其實已經一天沒洗澡，頓時拿出香水噴個滿身，昨日黃子佼女友孟耿如出席活動時講到想在30歲前完婚，今黃子佼聞訊隔空喊話：「不要到時候她不嫁」。
問及黃子佼工作滿檔會不會感到相當疲憊，他大笑說：「我是越忙越帥，越忙我氣色越好！」對於女友孟耿如昨向媒體披露想在30歲前結婚，也不想太晚生小孩，今黃子佼侃侃而談，直呼：「沒問題！我們就訂她30歲生日那天的婚宴會館」，隨後更開玩笑地嗆聲：「你叫她說到要做到喔！不要到時候又不嫁，我現在就開始算日子，7月20就給它訂下去！」
孟耿如昨向媒體披露想在30歲前結婚，也不想太晚生小孩。（記者胡舜翔攝）
另外，黃子佼表示30歲算還不太算高齡產婦，打趣說：「你看張清芳都可以辦得到，她一定也可以」。
相關新聞
- 黃子佼夢見孔劉 自創禁止掉麥
- 訪孔劉成黃子佼惡夢 孟耿如陪逛廚具甜蜜秀秀
- 東區大轟動！天母豪宅規格！
- 佼佼機票當車票寵女友 詹仁雄看不下去OO了
- 孟耿如為吻"他" 竟想分手佼佼
- 視力突降險全盲 及早就醫是關鍵
- 孟耿如甜躺黃子佼大腿 曬女友視角照大讚「帥氣男子」
- 好事近 黃子佼過年高調放閃孟耿如
- 奶奶get！黃子佼收到紅包 結婚差最後一步
- 「臨時缺席」遭《棒棒堂》淘汰 ECHO爆被陷害
- 黃子佼擠下孟耿如裙子 「隔空曬恩愛」閃瞎網友
- 黃子佼心疼孟耿如 結婚不擺前女友桌
- （影音）黃子佼婚禮決定「她」主持 不打算邀前女友
- 黃子佼急娶孟耿如 過年得先拜見這位
- （影音）孟耿如受傷 黃子佼心疼嘆：藝人要自求多福
推薦新聞