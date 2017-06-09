T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是...
2017/06/09 13:59
T.O.P在呼麻案爆發後，首度對外界說的一句話就是「 對不起」。（翻攝自xsportnews）
〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「 BIGBANG」成員T.O.P，因服用過量鎮定劑緊急送醫，昏迷第3天終於在昨天下午傳出恢復意識的好消息，韓媒報導T.O.P已於今天從首爾梨大木洞醫院的5樓加護病房退房，而他的家屬也以「沒有單人獨立病房」為由，替他辦理出院手續，準備轉往其他醫院繼續接受治療。
稍早T.O.P穿著患者服、戴口罩，坐輪椅被人推出病房的模樣也被媒體曝光，有記者問他：「承認吸大麻嗎？」T.O.P僅低調回應：「對不起。」至於T.O.P之後將轉往哪間醫院？首爾梨大木洞醫院則表示：「因為這屬於個人私事所以無法透露」，而有關目前T.O.P的復原情況，該相關人士則說：「已經好轉很多了，但接下來仍需要繼續接受精神科的治療。」
T.O.P在家人的安排下於下午轉院，穿著患者服、戴口罩，坐輪椅的病容也首度曝光。（翻攝自xsportnews）
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