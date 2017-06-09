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（影音）阿喜臭贏黃子佼 14天沒洗澡都能搓出藥丸

2017/06/09 13:33

交通部觀光局「2017臺灣夏至235」系列活動，黃子佼（左）、阿喜（右）。（記者胡舜翔攝）

〔記者林俐瑄／台北報導〕黃子佼、「阿喜」林育品今出席交通局活動，黃子佼昨在北京錄影，今早近9點才抵台，他自招：「連澡都沒洗、妝一補再補。」阿喜得知後虧他：「難怪聞到熟悉的味道。」結果阿喜昨也沒洗澡，完全歪樓成一個很「胎哥」的組合，阿喜還曾有14天不洗澡的壯舉。

黃子佼今工作連發，下午前趕3個工作，他說：「演藝圈很迷信，活動都喜歡排在好日子。」他前一晚趕轉機返台，自招沒有洗澡，並拿出香水一陣猛噴，他說：「不辭辛苦趕回來是必須的，台灣拚觀光，意義深遠，盡力協力。而這麼多舞台，就是因價格公道啦，網紅也急起直追，咱們不能懈怠呀！」

阿喜得知黃子佼沒洗澡後，她悠悠說：「難怪聞到熟悉的味道。」而一問之下，阿喜也被抓包沒洗澡，她笑說：「拍戲很晚收工嘛，我有洗頭但沒洗澡，我汗腺沒那麼發達，應該還好吧？」

令人吃驚的是，素有女神之稱的阿喜，最長有14天沒洗澡的輝煌紀錄，她驕傲說：「學生放暑假嘛，就不想洗澡，家人都沒發現啊，不洗澡還能幫家裡省水費呢！」回憶此壯舉，阿喜說此後可能都無法達到，「那時候可能身體一搓都能變出藥丸（污垢）呢！」

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